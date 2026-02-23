Contabila instituției, casiera și asistenta socială sunt bănuite că ar fi ridicat bani în numele a 250 de familii, care nu și-au primit drepturile- 280.000 de lei.

Anchetatorii vorbesc despre o rețea foarte bine pusă la punct. Asistenta socială din cadrul primăriei din Chiuza, județul Bistrița-Năsăud, ar fi analizat dosarele depuse pentru ajutoarele de încălzire, apoi toate informațiile au fost transmise contabilei.

După ce erau pregătite documentele, în scenă intra casiera. Din octombrie 2024 și până în ianuarie 2026, cele trei și-ar fi însușit 280.000 de lei. Neregulile au fost dezvăluite de localnici.

Grigore Bradea, primarul comunei Chiuza: ”Au mai sunat oameni și au spus că ”mie de ce nu mi-au dat”, știți cum e la țară, ”lelea Floare ia, mie mi-a dat 400 de lei și mie nu mi-a dat nimic”.

Imediat au fost sesizate autoritățile care au descins la primărie. Procurorii au ridicat documente pe care urmează să le analizeze.

Localnică: ”Îmi pare bine că s-a descoperit, că trebuia să se descopere pentru că nu e bine ceea ce s-a făcut”.

Plasate sub control judiciar pentru 60 de zile

Localnică: ”Acelea sunt contabila, casiera și asistenta, le cunosc pe toate, în loc să îi dea la oamenii necăjiți, ca să bage ele în buzunar ceva, nu?”.

Localnic: ”Trebuie pedepsite și trebuie luate măsuri împotriva oamenilor care nu fac dreptate oamenilor necăjiți și se folosesc de banii oamenilor necăjiți, trebuie arestați toți care care greșesc în situația asta”.

Cele trei angajate au fost audiate de anchetatori.

Paul Rodilă, purtător de cuvânt IPJ Bistrița Năsăud: ”Cele trei sunt bănuite de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare. Au fost prezentate magistrațiilor, fiind dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile”.

Contabila primăriei a venit luni la serviciu. În schimb, casiera și colega de la Asistență Socială au intrat în concediu de odihnă.