Crooks, un student la inginerie în vârstă de 20 de ani, și-a petrecut ziua de dinaintea atacului asupra lui Trump la Clairton Sportsmen’s Club din Clairton, Pennsylvania, unde, potrivit documentelor federale, exersa tirul în medie o dată pe săptămână.

La început era „un trăgător groaznic”, le-a spus tatăl său anchetatorilor, potrivit documentelor citate de New York Post, însă a exersat cu perseverență atât singur, cât și în poligoane.

Un angajat al Keystone Shooting Center, din apropiere de Pittsburgh, l-a descris pe Crooks drept „un tip ciudat” și „nu genul de persoană cu care și-ar dori ca fiica lor să-și petreacă timpul”, au consemnat anchetatorii federali.

O persoană de la clubul de tir Clairton le-a spus anchetatorilor că își amintește că l-a văzut pe Crooks exersând o tragere de la 100 de yarzi, aproximativ 91 de metri, cu o zi înaintea discursului lui Trump din Butler, Pennsylvania.

Documentele, care însumează aproximativ 600 de pagini de rapoarte și interviuri, cuprind declarații ale rudelor, vecinilor, profesorilor și foștilor colegi ai lui Crooks. Acestea includ și rapoarte ale forțelor de ordine care au intervenit la fața locului, precum și detalii din ancheta desfășurată ulterior.

Împreună, documentele oferă prima imagine detaliată asupra autorului tentativei de asasinare a lui Trump și asupra obsesiei sale pentru arme de foc, despre care tatăl lui Crooks, Matthew Crooks, le-ar fi spus anchetatorilor că s-a dezvoltat în perioada pandemiei de Covid, potrivit New York Post.

Încercările de a lua legătura cu Matthew Crooks nu au avut succes marți seară.

NBC News precizează că nu a verificat independent documentele citate de New York Post în relatările privind declarațiile tatălui lui Crooks. Biroul președintelui Comisiei Juridice din Senat, republicanul Chuck Grassley din Iowa, a transmis că documentele au fost prezentate personal reprezentanților publicației.

NBC News a solicitat documentele de la Grassley, însă biroul acestuia nu le-a furnizat.

„Nu știm nimic despre motivația pentru care Crooks a vrut să-l ucidă pe Trump”, a declarat Grassley într-un scurt interviu acordat marți.

O persoană a fost ucisă și alte două au fost rănite în atacul armat produs la Butler Farm Show.

În lunile care au precedat mitingul din Butler, Crooks a cumpărat arme și a urmat cursuri la Keystone Shooting Center, potrivit documentelor federale.

El s-a înscris la cursuri de bază și intermediare pentru folosirea armelor de mână și a comandat online componente pentru arme folosind pseudonimul „Bob Dole”, le-a declarat tatăl său anchetatorilor într-un interviu obținut de New York Post.

Matthew Crooks a afirmat că fiul său și-a perfecționat precizia tirului pe parcursul a cinci ani, dar nu manifesta niciun interes pentru activitățile în aer liber, potrivit publicației.

În schimb, își petrecea cea mai mare parte a timpului singur și devenise tot mai retras față de familie. Tatăl său le-a spus anchetatorilor că Thomas Crooks își manifesta rareori emoțiile, inclusiv atunci când cei doi se certau.

Persoanele care îl cunoșteau, ale căror nume au fost anonimizate în documentele federale, l-au descris drept un pasionat de istorie, capabil să enumere toți președinții Statelor Unite și căruia îi plăcea să discute despre programul economic New Deal.

Foști colegi le-au declarat anchetatorilor că Crooks a fost surprins de victoria lui Trump în alegerile prezidențiale din 2016, dar că, în rest, discuta despre politică fără prea multă implicare.

Deși era înregistrat ca republican, era critic la adresa ambelor partide politice. În 2021, el a donat 15 dolari organizației Progressive Turnout Project, asociată democraților.