În timp ce unii oaspeți laudă posibilitatea de a se relaxa fără copii în jur, alții vorbesc despre discriminare. Dezbaterea a fost reaprinsă recent de un restaurant care le transmite familiilor cu copii sub șapte ani că ar fi mai bine să nu facă rezervare, potrivit TN Live.

După cum relatează publicația croată Index, fenomenul nu mai este limitat doar la hoteluri sau centre de wellness. Este discutat tot mai des și în legătură cu restaurantele și alte destinații turistice.

Restaurantul a renunțat atât la scaunele pentru copii, cât și la meniul dedicat lor

Hostaria 2.0 din Lesmo, în apropiere de Milano, a stârnit o dezbatere amplă. Proprietarul Alan Sampietro a anunțat că vrea să își promoveze localul drept „fără copii”.

Pagina de rezervări a restaurantului precizează acum în mod explicit că localul se adresează în primul rând adulților. Nu are scaune înalte pentru copii, meniu pentru cei mici sau preparate pregătite special pentru aceștia. Prin urmare, restaurantul nu recomandă rezervările pentru familiile cu copii sub șapte ani.

Restaurantul are doar 26 de locuri, lumină difuză, muzică și, potrivit proprietarului, este gândit pentru a oferi o cină liniștită și intimă.

Copiii nu pot fi însă dați afară din restaurant

Termenul „fără copii” are, în acest caz, o limită importantă. Hostaria 2.0 nu a interzis, de fapt, accesul copiilor.

Proprietarul admite că, potrivit regulilor din Italia, un local deschis publicului nu poate refuza automat o familie doar pentru că aceasta vine cu un copil. Așadar, dacă părinții se prezintă în ciuda avertismentului, există un loc liber în restaurant și acceptă condițiile localului, vor fi serviți.

Sampietro spune că nu este vorba despre o aversiune față de copii. El susține că vrea doar să le spună clienților dinainte la ce fel de cină să se aștepte și că aplică aceeași filozofie și în cazul grupurilor gălăgioase sau al câinilor de talie mare.

În hoteluri, regulile pot fi mult mai stricte

Tendința este mult mai răspândită în turism. În Italia există sute de unități de cazare destinate exclusiv adulților sau oaspeților care au depășit o anumită vârstă. Presa italiană vorbește despre peste 200 de astfel de unități.

Aici apare însă un paradox provocator, care a intrat și el în dezbaterea publică din Italia: unele unități limitează accesul copiilor, dar acceptă animalele de companie.

Disputa nu mai este, așadar, doar despre dreptul adulților de a plăti pentru un sejur liniștit, fără copii. Criticii întreabă ce loc mai au copiii în spațiul public și dacă preferința pentru un anumit tip de clientelă nu se transformă treptat în excluderea lor.

Subiectul a ajuns și în atenția politicienilor

Cazul Hostaria 2.0 a depășit nivelul rețelelor sociale. Primărița din Lesmo, Sara Dossola, s-a întâlnit cu proprietarul și a subliniat ulterior că problema nu ține doar de copii, ci și de responsabilitatea părinților și de capacitatea oamenilor de a conviețui în spații comune.

Împreună cu eurodeputatul Pierfrancesco Marano, aceasta a venit ulterior cu ideea opusă: realizarea unei hărți a localurilor în care familiile cu copii mici sunt în mod explicit binevenite și unde pot găsi, de exemplu, scaune înalte, mese de înfășat sau spații de joacă.

Dezbaterea din Italia se concentrează tot mai mult în jurul unei întrebări simple: ar trebui un client să aibă dreptul de a alege un hotel sau o cină fără copii sau copiii ar trebui să fie o parte firească a locurilor folosite de întreaga societate?