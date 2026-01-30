Presupusul hoț ar fi intrat în apartament cu chei potrivite și a plecat fără să lase prea multe urme. Păgubitul, un bărbat de 39 de ani care muncise o vreme în Ucraina și Germania și făcuse economii, a descoperit furtul a doua zi. Le-a declarat inițial polițiștilor că îi lipsesc un milion de euro și bijuterii.

Ulterior, a revenit și a spus că suma de bani este de 3 ori mai mică. Deocamdată, seiful și conținutul acestuia nu au fost găsite. Suspectul este reținut și va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.

