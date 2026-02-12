Corespondent Știrile PRO TV: „Suspecții sunt din orașul Vulcan și aveau o firmă de transport-curierat. Astfel, reușeau să primească diferite contracte, prin care preluau bunuri de la expeditori din străinătate, pe care urmau să le ducă la diverse adrese din Europa.

Doar că marfa nu mai ajungea la destinație. Suspecții inventau diverse situații și o declarau furată. Apoi bunurile ajungeau în România, unde erau vândute la negru, fără acte.

Vorbim de produse scumpe, inclusiv echipamente folosite în construcții sau panouri fotovoltaice.

S-a creat astfel un prejudiciu de 360.000 de euro, din care polițiștii au recuperat 80%.

Cinci indivizi au fost duși la audieri și sunt acuzați de furt calificat.”