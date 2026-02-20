”Astăzi, 20 februarie, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Bistriţa-Năsăud, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud, pun în executare 6 mandate de percheziţie la sediul unei instituţii publice şi domiciliile unor persoane fizice din Bistriţa-Năsăud. Activităţile sunt desfăşurate în cadrul unui dosar penal în care sunt efectuate cercetări sub aspectul comiterii infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, abuz în serviciu, delapidare, fals intelectual şi fals material în înscrisuri oficiale”, anunţă IGPR.

Conform prezei locale, este vizată Primăria comunei Chiuza.

Din investigaţiile efectuate a reieşit faptul că, începând cu luna octombrie 2024, în cadrul instituţiei publice vizate, s-ar fi constituit un grup infracţional organizat format din liderul grupului şi alte cinci persoane, toţi angajaţi ai acesteia.

În perioada octombrie 2024-ianuarie 2026, în contextul acordării unor ajutoare pentru încălzire, persoanele vizate de comiterea faptelor ar fi falsificat înscrisuri, în baza cărora ar fi solicitat ulterior sume de bani în numele unor persoane îndreptăţite sau nu să le primească, dar care nu ar fi formulat astfel de cereri.

Ulterior, pe statele de plată, membrii grupului ar fi contrafăcut semnăturile persoanelor care apăreau ca fiind solicitante şi şi-ar fi însuşit diverse sume de bani.

Astfel, sumele achitate către instituţie, în perioada 2024-2026, sunt în cuantum total de 279.560 de lei, urmând a fi stabilit prejudiciul cauzat prin comiterea faptelor.

Pe parcursul zilei de vineri, vor fi puse în aplicare mandate de percheziţie auto şi de aducere, persoanele depistate urmând să fie duse la sediul Poliţiei, pentru audieri.