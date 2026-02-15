Se duceau la uşa lor și le promiteau că îi ajută să facă diverse reparaţii. Când nu-i vedea nimeni, scotoceau prin încăperi. O bătrână de 93 de ani a rămas fără 3.000 de lei. În alt caz, suspecţii au încasat 11.000 de lei pentru lucrări la acoperiş, dar au furat și bunuri de peste 1.000 de lei.

Doi suspecți sunt fraţi. Au 17, respectiv 22 de ani, și au fost reţinuţi pentru 24 de ore, sub acuzația de furt calificat. Al treilea are 29 de ani și este cercetat în stare de libertate.

Surse din anchetă spun că, în timp ce acesta era audiat la Poliție, ceilalţi doi îi furau banii femeii de 93 de ani.