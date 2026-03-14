După terminarea structurii de rezistență, urmează finisajele și instalațiile. Ministerul Transporturilor estimează că vom putea circula pe această rută spre finalul lui 2029, deși termenul initial era programat anul viitor.

Magistrala 6 va avea 12 stații, o lungime de peste 14 kilometri și este împărțită în 2 loturi. Secțiunea 1 are 6,6 km și 6 stații, iar contractul are o valoare de peste 1,2 miliarde de lei fără TVA, bani din PNRR și de la bugetul de stat.

Pe acest segment, structura de rezistență este realizată în proporție de aproximativ 60 la sută. În subteran, utilajele continuă să foreze tunelurile. Una dintre cârtițele mecanice lucrează la tunelul dintre Gara Băneasa și Piața Montreal, iar cealaltă a terminat aproximativ doi kilometri și în prezent este în mentenanță.

Corespondent ProTV: ”Eu mă aflu acum la 15 metri sub pământ ,pe șantierul stației Aeroport Băneasa, unde lucrările de structură de rezistență sunt destul de avansate, au ajuns la un stadiu de aproximativ 82%. Când stația va fi finalizată, ea va fi predată companiei care se ocupă de instalații și amenajări interioare. Aici este peronul unde pasagerii vor aștepta metroul. De exemplu, cel care vin din această parte îi va duce pe călători de la Otopeni spre Gara de Nord”.

Ultima parte a magistralei ar putea fi gata abia peste 5 ani

Lucrurile merg mai greu pe al doilea tronson, unde sunt tot 6 stații de metrou, care ar trebuit să facă legătura cu Aeroportul Otopeni. Structura de rezistență este realizată în proporție de 26%. La stația Otopeni, au un avans de 32%. Secțiunea costă aproape 1,3 miliarde de lei fără TVA și este finanțată de la bugetul de stat şi dintr-un împrumut dat de japonezi.

Femeie: ”Este foarte bun să ajungem unde trebuie”.

Femeie: ”Sper că se va ușura traficul, pentru că este îngrozitor. Și înainte era, dar de când au început lucrările este... nu pot să descriu... e mult prea mult”.

Potrivit Asociației Pro Infrastructură, circulația pe acest tronson ar putea fi posibilă, în cel mai realist scenariu, abia peste cinci ani. Reprezentanții Ministerului Transporturilor estimează optimst că proiectul va fi gata în 2029.