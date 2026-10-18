Deși răspunsurile vin imediat și pot părea încurajatoare, psihologii avertizează totuși că un chatbot ne poate da dreptate chiar și atunci când nu avem.

În aceste condiții, există riscul să dezvoltăm dependența.

Problemele de cuplu, stresul de la serviciu și grijile de zi cu zi, despre toate aleg să discute oamenii cu inteligența artificială. Un chatbot este disponibil la orice oră, răspunde în câteva secunde și poate da senzația că avem cu cine să vorbim fără teama de a fi judecați.

Potrivit unui studiu Ipsos realizat pentru Hedepy, 46% dintre românii chestionați admit că au apelat cel puțin o dată la inteligența artificială pentru sprijin emoțional.

Corespondent PROTV: „Tinerii din Generația Z sunt cei mai dispuși să își împărtășească problemele cu inteligența artificială. 7 din 10 au apelat la chatboți pentru sfaturi sau sprijin emoțional. Tot ei se numără printre cei mai afectați de grijile de zi cu zi: 81% spun că în ultimul an s-au confruntat cu dificultăți care le-au afectat viața. Stresul este cea mai frecventă problemă, urmată de grijile financiare și incertitudinea politică și economică. Potrivit studiului, teama de a fi etichetați îi determină să vorbească mai degrabă cu inteligența artificială decât cu un psiholog”.

Psihologii avertizează asupra răspunsurilor părtinitoare

Specialiștii atrag însă atenția că răspunsurile inteligenței artificiale pot da falsa impresie că este o persoană care ne înțelege.

Alexandru Cojocaru – psiholog: „Eu recomand oamenilor care folosesc AI să folosească invers numele și, în momentul în care vor primi feedback-ul, o să fie extrem de critic vizavi de ce au făcut ei, de fapt. Eu sunt Alex și partenera mea m-a jignit foarte tare, AI o să zică: «Valeu, este un om imposibil, poate că ar fi cel mai bine să-l desparți de ea». Dacă pun invers, o să zică: «Doamne, tipa asta este îngrozitoare», eu fiind tipa, pentru că am inversat rolurile, ok? Și atunci mă ajută să depășesc acest bias extrem de periculos.”

Pe de altă parte, specialiștii spun că inteligența artificială poate fi utilă atât timp cât este folosită cu măsură. Recomandă însă comunicarea în scris în locul conversațiilor vocale, pentru a reduce riscul de atașament emoțional.

Diana Marcu – psiholog: „Ne poate ajuta. Aici, în momentul ăsta, punctual, pentru o întrebare, pentru o neliniște, pentru o incertitudine, poate să vină cu răspunsul. Atâta timp cât însă mai încolo o să mă duc și să caut o soluție autentică.”

Potrivit cercetării, 18% dintre români au mers sau merg la psihoterapeut. Este cel mai mic procent dintre cele șase țări analizate. Principalul obstacol îl reprezintă costurile.