Muzee în miniatură în noile stații de metrou de la Roma. Mii de călători trec zilnic pe lângă băi termale și barăci militare

19-12-2025 | 09:17
Două stații recent finalizate ale metroului din Roma, situate în zona Colosseumului, aduc istoria antică direct în viața de zi cu zi a metropolei italiene.

Paul Dimulescu

Este vorba despre stațiile Porta Metronia și Fori Imperiali-Colosseo, transformate de voie, de nevoie în adevărate muzee unde călătorii pot vedea, zilnic, ruine romane descoperite chiar în timpul lucrărilor de construcție, scrie Smithsonian Magazine.

Săpăturile pentru această nouă linie a metroului roman au scos la iveală băi termale, barăci militare și numeroase artefacte din perioada imperială. În loc să fie acoperite sau mutate, descoperirile au fost integrate în arhitectura stațiilor, care au fost transformate astfel în muzee subterane cu acces liber.

În interior, călătorii trec pe lângă galerii vitrate care protejează vestigiile, însoțite de panouri explicative și sisteme moderne de iluminat. Mozaicuri, fragmente de frescă și obiecte de uz cotidian oferă o imagine clară a vieții urbane din Roma antică, la câțiva metri sub nivelul actual al orașului.

Autoritățile locale și ministerul italian al Culturii spun că proiectul demonstrează că infrastructura modernă și patrimoniul istoric pot coexista.

Stațiile de metrou fac parte din transportul public roman și, în același timp, oferă o formă de turism cultural integrată în rutina zilnică a orașului. În plus, reduc într-o anumită măsură și presiunea asupra marilor obiective turistice.

Modelul adoptat în capitala Italiei este deja studiat și de alte orașe europene care caută soluții de a pune în valoare trecutul, fără să blocheze dezvoltarea urbană.

