Legenda colacilor care au salvat cetatea Hărmanului. Turiștii, atrași de vechile comunități medievale

La doar 10 kilometri de Brașov, pe drumul spre Bacău, descoperim localitatea Hărman.

Biserica fortificată din zonă a prins viață în weekend, iar mulți oameni au trăit o experiență medievală - cu menestreli, târgoveți și cavaleri.

Niște turiști olandezi - aflați pentru prima dată în România - au nimerit întâmplător în sat.

Turist din Olanda: „Ne plimbăm prin împrejurimi și am găsit pe Google biserica. Am zis s-o vedem și am dat peste această sărbătoare.”

Pentru o zi, turiștii au aflat mai multe despre viața comunităţilor medievale transilvănene.

În regiune au existat nu mai puțin de 300 de edificii fortificate, iar jumătate dintre ele încă rezistă.

Ghid: „Cea mai mare parte dintre aceste biserici o găsiți în triunghiul cuprins între Brașov, Sibiu și Sighișoara!”

Vizitatorii au descoperit unde țineau localnicii proviziile și se adăposteau de invadatori.

Nu au lipsit nici poveștile. În timpul unui atac, țăranii din fortăreață au copt turte și le-au aruncat dincolo de ziduri, ca să le dea impresia dușmanilor că au suficiente provizii și nu sunt ușor de cucerit.

Ioana Gherghel, bucătăreasă: „Era vorba de făină, resturi de miere, gem, dulceaţă, ce se mai găsea. Acești colăcei minunați au salvat Hărmanul.”

Localitatea se află la poalele Dealului Lempeș, de unde se pare că se trage și numele saxon al satului – Honigberg, Muntele Mierii.

Izabelle Ilica Popescu, custodele bisericii fortificate: „Cei care au venit, au găsit pe Lempeș multe albine sălbatice și i-au zis Muntele Mierii.”

Nici împrejurimile nu au fost de ratat.

Turist: „Mai avem o cetate de văzut, la Brașov, apoi să vedem cum stăm cu timpul, că e aglomerat pe Valea Prahovei.”

Turistă: „Vrem să ieșim la aer, pe la iarbă verde, la umbră, la răcoare.”

Dealul Lempeș oferă o priveliște unică asupra Țării Bârsei, mărginită de Munții Bucegi, Piatra Craiului și Făgăraș. După o zi de plimbare, acesta este locul perfect pentru a admira apusul din hamac.

