În locul său a fost numit actualul secretar general adjunct al Guvernului, Dan Reşitnec.

„Prin Decizie a Prim-Ministrului Ilie Bolojan, domnul Dan Reşitnec, care, până în prezent, a ocupat funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, a fost numit în funcţia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru”, se arată într-un comunicat de presă al Guvernului.

Radu Oprea (PSD), a anunţat încă de joi că şi-a pregătit demisia, odată cu miniştrii social-democrați, dar preciza că aceasta va deveni efectivă în momentul în care decretele de constatare a încetării funcţiei de membru al guvernului vor fi semnate de către preşedintele României.

”Astăzi (n. red. joi) colegii mei miniştrii PSD şi-au dat demisia din Guvern. Respectăm votul colegelor şi colegilor care au spus: Ajunge! Până aici! Mi-am semnat şi eu demisia odată cu ei şi va deveni efectivă în momentul în care decretele de constatare a încetării funcţiei de membru al guvernului vor fi semnate de către Preşedinte”, a scris, joi, pe Facebook, Ştefan Radu Oprea.

Aceasta mai spunea că, până la depunerea demisiei, se va ocupa de partea administrativă, astfel încât demisiile să ajungă la Administraţia Prezidenţială.

Cei şase miniştri susţinuţi de PSD şi vicepremierul Marian Neacşu şi-au depus, joi, demisiile, iar premierul Ilie Bolojan a anunţat deja cine va prelua portofoliile.