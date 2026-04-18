Anchetatorii merg pe varianta sinuciderii, dar nu exclud un accident. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Bărbatul - divorțat de mai mulți ani - locuia în comună Pârscov, împreună cu mama sa. Femeia, care este bolnavă, a rugat o vecină să meargă într-o anexă a gospodăriei, unde noaptea auzise niște zgomote.

Unchiul bărbatului: „Maică-sa a trimis o femeie care venea pe la ei pe aici să se uite de el și când a deschis ușa l-a găsit.”

Lângă trupul bărbatului era o armă de vânătoare. Era una dintre cele două pentru care bărbatul avea autorizație.

Localnic: „Avea port armă. Băiat cumsecade, mai mare ca mine cu trei ani, serviabil. ”

Localnicii spun că era un om liniștit și nu își explică ce s-a întâmplat. Lucra la o balastieră și avea mai mulți stupi.

Sătean: „Era un băiat foarte bun, făceai treabă cu el, dar nu știu ... depresie, serviciul îi mergea bine, acum o fi având alte probleme.”

Polițiștii au ridicat arma pentru expertiză și fac cercetări într-un dosar penal pentru ucidere din culpă. Nu au fost găsite urme de violență și nici un bilet de adio.