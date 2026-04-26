Câştigul salarial mediu brut era, la finele primei luni din 2026, de 11.838 lei (12.927 lei în decembrie 2025 şi 11.319 lei în ianuarie 2025), iar cel net de 7.073 lei (7.744 lei în decembrie 2025 şi 6.749 în ianuarie 2025), conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică.

Pe de altă parte, la finele lunii ianuarie 2026, în Bucureşti erau înregistraţi 6.025 şomeri (minus 179 şomeri comparativ cu decembrie 2025 şi minus 378 faţă de ianuarie 2025), iar rata şomajului se situa la 0,5% (la fel ca în luna anterioară, dar în scădere cu 0,1% faţă de ianuarie 2025).