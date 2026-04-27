Este cea mai mare valoare din acest an obţinută astfel.

Titlurile de stat Fidelis emise în aprilie au debutat luni la tranzacţionare la Bursa de Valori Bucureşti.

Următoarea ofertă de vânzare de titluri de stat Fidelis este estimată să înceapă în prima decadă a lunii mai. Prin intermediul celor 35 oferte derulate începând cu august 2020, Ministerul Finanţelor a atras de la populaţie aproape 68 miliarde lei (13,7 miliarde euro), valoare din care aproape 6 miliarde lei (1,2 miliarde euro) reprezintă doar emisiunile din anul curent.

Românii au plasat aproape 22.000 de ordine

Oferta primară de vânzare a titlurilor de stat Fidelis s-a derulat în perioada 14 - 21 aprilie şi a fost intermediată de sindicatul format din BT Capital Partners (Lead Manager), Banca Comercială Română, BRD - Groupe Societe Generale, TradeVille şi UniCredit Bank (Sindicat de intermediere) şi Banca Transilvania, Libra Internet Bank (Grup de distribuţie).

În cadrul acestei oferte, românii au plasat aproape 22.000 de ordine de subscriere, atât pentru titlurile de stat denominate în lei, cât şi pentru cele în euro.

În comunicat se menţionează că veniturile obţinute, atât din dobânzi, cât şi din câştigurile de capital nu sunt impozabile. În emisiunea de titluri de stat Fidelis au putut investi persoanele fizice rezidente şi nerezidente cu vârsta de peste 18 ani până la data închiderii ofertei, inclusiv.