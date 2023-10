„E greu cu banii”. Românii nu reușesc să economisească. 10% nu au nici 500 de lei puși deoparte

Și mai trist este că unul din cinci nu reușește niciodată să pună bani deoparte. Analiștii spun că cifrele dovedesc că avem o educație financiară precară, iar din această cauză suntem pe ultimele locuri din Europa la capitolul economisire. În același timp, nici lefurile nu sunt grozave. România are al doilea cel mai mic salariu minim din Uniune, după Bulgaria.

Doar 23% dintre români economisesc pe tot parcursul anului, arată un studiu realizat de o companie de servicii bancare digitale. Cei mai mulți abia reușesc să pună deoparte 500 de lei pe lună.

Câți bani economisesc lunar românii

· 20% – 0 lei

· 53% – sub 500 de lei

· 10% – peste 1000 de lei

sursa: studiu Revolut

49% dintre cei chestionați spun că încep să economisească toamna. 18% spun că vor să recupereze după ce au cheltuit prea mult pe timpul verii, iar 31% spun că toamna e momentul ideal pentru a economisi bani pentru sărbătorile de iarnă.

Tânără: „Îmi iese, dar cu greu. Ca fată oricum mai vrei să mai cumperi câte ceva, haine în plus, a 10-a pereche de pantofi, o geantă. Am și un plan de economisire. Am început, dar merge cu greu".

Tânără: „Am învățat de la tatăl meu cât de valoros e un ban. Acum vreau să îmi iau un telefon. Economisesc puțin câte puțin".

Din păcate însă, nici salariile mici ale celor mai mulți dintre români nu permit economisirea. România se află, după Bulgaria, pe penultimul loc ca nivel al salariului minim din Uniunea Europeană.

Cristina Popescu, economist: „Comportamentul se duce mai degrabă către consumul imediat. Este greu. Când ți-ai propus să faci economisiri de 10% să le și atingi pentru că apar cheltuieli neprevăzute".

Cum țin românii evidența cheltuielilor

· în minte- 29,2%

· păstram toate bonurile- 15,9%

· din extrasele de cont - 34,5%

· cu un soft- 10,7%

sursa: Cercetare independentă

Conform unui alt studiu independent, 75% dintre români spun că țin în mod constant evidența banilor pe care îi cheltuiesc. Aproape 16% păstrează toate bonurile.

Femeie: „E greu cu banii".

Conform aceleiași cercetări, dacă astăzi ar fi obligat să facă o cheltuială urgentă, un român din zece nu poate folosi nici 500 de lei fără să fie nevoit să se împrumute.

Daca ar rămâne fără venituri, 40% dintre români și-ar putea pastra actualul nivel de trai pentru mai puțin de o lună.

Un semn de speranță vine de la generațiile mai tinere

Catrinel Zaharia, educator financiar: „Observ un interes foarte ridicat în rândul tinerilor. Am predat educație financiară de la clasa a V-a până la a XII-a. Ei sunt capabili să înțeleagă beneficiile pe care educația financiară le poate aduce în viețile noastre și chiar să-și trateze un plan financiar pe care să-l urmeze".

În prezent, atunci când se gândesc la viitorul lor, trei sferturi dintre românii incluși în cercetare sunt pesimiști din punct de vedere financiar.

