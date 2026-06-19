Măsura vine la scurt timp după anunțul premierului britanic Keir Starmer privind o interdicție generală pentru minorii sub 16 ani în Marea Britanie, semnalând o tendință tot mai accentuată de reglementare a accesului copiilor la platformele digitale.

Potrivit noii legi din Emiratele Arabe Unite, copiii care nu au împlinit 15 ani nu au voie să dețină cont pe o rețea socială și, automat, nu pot posta, comenta sau partaja conținut. Platformele sociale au obligația de a dezactiva conturile pe care copiii sub 15 ani le-au deținut până în momentul intrării legii în vigoare.

Restricții pentru copiii între 15 și 16 ani

Pentru copiii cu vârste între 15 și 16 ani, accesul pe platformele sociale este permis, dar cu restricții stricte. Printre acestea se numără:

- Limitarea contactului cu persoane necunoscute

- Implementarea funcțiilor de control parental

Verificarea vârstei, obligatorie

Un element esențial al legii este că declararea pe propria răspundere a vârstei nu este acceptată. Rețelele sociale vor trebui să implementeze un sistem robust de verificare a vârstei utilizatorilor, iar platformele vor avea și obligația de a preveni folosirea mijloacelor de păcălire a acestor sisteme.

Un an pentru implementare

Platformele de socializare online vor avea la dispoziție un an pentru a implementa măsurile prevăzute de lege, perioadă în care vor trebui să își adapteze sistemele de verificare și să dezactiveze conturile utilizatorilor care nu respectă noile reguli.

Contextul internațional

Măsura adoptată de Emiratele Arabe Unite vine într-un context în care tot mai multe țări își înăspresc reglementările privind accesul copiilor la rețelele sociale. Australia a fost prima țară care a interzis rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani, în decembrie 2025, iar Marea Britanie a anunțat recent o interdicție similară, care va intra în vigoare în primăvara lui 2027.

EAU devine astfel prima țară arabă care adoptă o astfel de măsură, alăturându-se unui trend global de protejare a minorilor în mediul online.