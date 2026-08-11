”România este prezentă şi în 2026 pe harta mondială „Blue Flag”, un program internaţional care promovează protecţia mediului la cel mai înalt standard şi dezvoltarea durabilă a zonelor litorale”, anunţă, marţi, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, într-o postare pe Facebook, relatează News.ro.

Plajele care au obţinut eticheta ”Blue Flag” sunt:

Axxis Nova – Năvodari

Phoenicia – Năvodari

Azur – Eforie Sud

Citadel – Eforie Sud

Phoenicia Blue View – Olimp

Ministerul precizează că, pentru obţinerea etichetei, sunt evaluate 33 de criterii generale şi imperative, organizate în patru domenii: educaţie şi informare privind mediul, calitatea apei, managementul mediului, precum şi securitate şi servicii.

”Un nou candidat se pregăteşte pentru ediţia din 2027. Plaja Dharma din Eforie Sud se află în faza pilot a programului, perioadă în care trebuie să se pregătească pentru îndeplinirea criteriilor necesare obţinerii certificării”, anunţă oficialii ministerului.

Programul internaţional voluntar ”Steagul Albastru/Blue Flag” a fost iniţiat în 1987 de Fundaţia pentru Educaţie pentru Mediu (FEE), cu obiectivul de a premia plajele, porturile de agrement şi navele de agrement care promovează un turism sustenabil.

În România, implementarea programului a început în 2004, iar evaluarea anuală a criteriilor este realizată de Juriul naţional, cu participarea autorităţilor publice centrale şi a reprezentanţilor asociaţiilor din domeniul turismului.