Ceilalți sunt răniți ușor. Impactul a fost suprins de camerele de supraveghere din zonă.

Atenție urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

Accidentul s-a petrecut pe DN 17 în localitatea Mureșenii Bârgăului, chiar în fața școlii. În imagini se vede cum mașina iese de pe banda lui de mers, pătrunde pe contrasens iar apoi intră cu viteză pe trotuar, direct în doi elevi și un adult, fără ca aceștia să mai aibă timp de reacție.

Copiii, în vârstă de 11 respectiv 12 ani ieșeau de la ore pentru a se îndrepta spre casă. Fata în vârstă de 12 ani a intrat în stop cardio-respirator. După minute întregi de resuscitare, cei din echipajul medical au reușit să îi restabilească semnele vitale și au chemat de urgență un elicopter SMURD.

Constantin Crăcană, ISU Bistrița Năsăud: Un autoturism a surpins si accidentat doua minore și un adult, din nefericire una dintre minore a fost găsită fără puls, apoi din fericere a fost scoasă din stop și predată echipajului elecopter SMURD, celelalte două victime find transporate la spital.

Șoferul vinovat nu își explică incidentul

A doua elevă, în vârstă de 11 ani a făcut un atac de panică, iar salvatorii au încercat să o liniștească, iar bunica a ajuns într-un suflet la locul accidentului.

Localnic: Eram în magazin și dintr-o dată s-a auzit o bubuitură foarte mare, când am ieșit afară, la nici la 5 metri era fetița jos.

Și o femeie de 31 de ani, lovită și ea s-a ales cu o fractură și a fost transportat la spital. La volan se afla un bărbat în vârstă de 59 de ani din Botoșani. Deocamdată nu este clar cum de pe banda de mers a ajuns pe trotuar și fără să încetinească a intrat în plin în pietoni.

Șofer: Nu realizez, m-am trezit cu fetița, chiar nu știu, nu îmi explic. Nu știu, dacă a fost fracțiune de secundă, nu înțeleg, ori am făcut explozie, că s-a auzit un cauciuc și am ajuns în partea asta, nu știu.

Polițiștii au transmis că șoferul a fost testat cu etilotestul iar rezultatele au fost negative. În acest caz a fost deschis un dosar penal și continuă cercetările. Între timp, medicii fac tot posibilul să o salveze pe eleva de 12 ani.