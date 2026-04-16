Preşedintele cipriot Nikos Christodoulides a postat joi pe Facebook că o limită de vârstă de 15 ani ar trebui să se aplice în cazul reţelelor sociale şi că protejarea copiilor în mediul online este o prioritate absolută pentru guvern.

Măsura ar urma să intre în vigoare la sfârşitul acestui an, însă Christodoulides nu a oferit alte detalii.

Prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis a anunţat o lege similară la începutul lunii aprilie. De la 1 ianuarie 2027, copiii cu vârsta sub 15 ani nu vor mai avea voie să utilizeze platformele de socializare.

Mitsotakis a descris măsura ca fiind un pas necesar pentru a proteja tinerii de efectele negative şi de "structura adictivă" a reţelelor sociale.

Ambele ţări au în vedere reglementări privind verificarea vârstei, sancţiuni în cazul unor încălcări şi o responsabilitate sporită din partea platformelor sociale.

Miercuri, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat că o aplicaţie de verificare a vârstei este gata din punct de vedere tehnic şi va fi disponibilă în curând în Uniunea Europeană, în cadrul unui efort la nivelul blocului comunitar de a-i proteja mai bine pe minori online.