O polițistă cu talent la desen a pictat diverse personaje, menite să-i facă pe copii să se simtă în siguranță.

În camerele special amenajate la poliția din Târgu Cărbunești și Rovinari, în județul Gorj, vor fi audiați minorii care sunt victime sau martori în diferite anchete.

Lidia Bârsanu – psiholog Direcția pentru Protecția Copilului Gorj: „Îi oferă copilului un spațiu sigur, securizant. I se adresează anumite întrebări – vorbim aici de bunăstarea emoțională și, automat, de interesul superior al copilului, care primează în orice activitate.”

O polițistă cu talent la desen a decorat încăperile.

Corina Merfu, polițista care a realizat picturile: „Am încercat să aduc puțină bucurie în experiența copiilor care ajung la noi. Dacă reușim să le oferim un sentiment de siguranță sau să le transformăm o zi dificilă într-una mai bună, atunci consider că noi ne-am atins scopul.”

Discuția purtată de psiholog cu fiecare copil în parte este monitorizată audio-video. Astfel, anchetatorii au mereu acces la declarații, pentru ca tinerii să nu fie nevoiți să repete traumele la care au asistat.

Comisar șef Ion Buculea, comandant Poliția Orașului Târgu Cărbunești: „Am încercat ca minorul să fie într-un mediu natural, față de stresul pe care îl produce o procedură judiciară, să nu fie mai mult afectat decât este necesar.”

Miruna Prejbeanu – IPJ Gorj: „Poliția Română acordă o atenție deosebită sprijinirii minorilor și protejării acestora când sunt implicați în proceduri judiciare.”

Declarațiile date în aceste camere pot contribui la condamnarea unor infractori periculoși.