Energia lui Marte, combativă și orientată spre exterior, devine acum profund instinctuală. Inițiativele nu mai sunt dictate de ambiție, ci de dorința de a proteja familia și spațiul intim.

În această perioadă, intuiția preia controlul asupra rațiunii, iar întreaga forță interioară este canalizată spre rezolvarea chestiunilor casnice și construirea unui mediu domestic sigur.

Cum influențează zodiile tranzitul lui Marte în Rac

Berbec / Ascendent în Berbec

Planul domestic captează întreaga atenție a Berbecilor în această perioadă. Nativii trec la fapte și investesc efort pentru a-și moderniza căminul sau pentru a remedia defecțiuni pe care le-au tot ignorat. Eventualele neînțelegeri cu membrii familiei sunt depășite printr-o atitudine fermă, capabilă să elimine orice tensiune și să readucă echilibrul.

Taur / Ascendent în Taur

Rutina zilnică a Taurilor capătă un ritm extrem de alert, fiind dominată de deplasări și dialoguri intense. Modul de a comunica devine direct, iar opiniile sunt argumentate cu o tenacitate de neclintit. Totodată, nativii au motivația necesară pentru a pune în ordine documente oficiale, a finaliza negocieri avantajoase și a deprinde noi abilități practice.

Gemeni / Ascendent în Gemeni

Stabilitatea materială devine principala preocupare a Gemenilor în această perioadă. Nativii trec la acțiune pentru a-și maximiza câștigurile și intervin ori de câte ori le sunt încălcate drepturile financiare. Cu toate acestea, prudența este esențială în gestionarea fondurilor, deoarece fluctuațiile emoționale pot declanșa achiziții nejustificate, capabile să destabilizeze bugetul.

Rac / Ascendent în Rac

Tranzitul lui Marte prin semnul lor le aduce Racilor determinare, schimbându-le complet atitudinea obișnuită. Nativii abandonează zona de confort și se lansează cu forță în demersuri noi. Această etapă marchează sfârșitul ezitărilor. Astfel, încetează să mai aștepte aprobarea celor din jur, dictează reguli și își croiesc propriul drum.

Leu / Ascendent în Leu

Atenția Leilor se îndreaptă exclusiv către sfera interioară în această perioadă. Leii aleg să facă un pas în spate de la agitația cotidiană, preferând izolarea pentru a-și pune în ordine gândurile și a se odihni. Totodată, contextul astral este ideal pentru a tăia legăturile cu trecutul și pentru a a renunța la acele reacții care îi împiedică să avanseze.

Fecioară / Ascendent în Fecioară

Relațiile de prietenie și proiectele colective captează toată energia Fecioarelor. Deși muncesc cot la cot cu ceilalți pentru a-și pune planurile de viitor în practică, nativii nu mai sunt dispuși să facă un pas înapoi atunci când sunt contraziși. Faptul că își apără convingerile cu vehemență și refuză să facă compromisuri poate aprinde scântei, punând la încercare legăturile cu anumite persoane din anturaj.

Balanță / Ascendent în Balanță

Ascensiunea profesională și consolidarea reputației devin prioritățile Balanțelor în această etapă. Nativii investesc eforturi pentru a-și demonstra competențele și sunt hotărâți să obțină recunoașterea pe care o merită. Totuși, implicarea intensă vine la pachet cu o atitudine defensivă la locul de muncă. În momentul în care simt că persoanele din conducere încearcă să le încalce limitele, vor reacționa imediat pentru a-și proteja poziția, generând astfel conflicte deschise.

Scorpion / Ascendent în Scorpion

Dorința de expansiune și nevoia de a depăși limitele devin prioritare pentru Scorpioni în această perioadă. Nativii își canalizează energia spre lăsarea în urmă a rutinei, orientându-se fie către organizarea unor călătorii, fie spre aprofundarea unor studii sau specializări. În plus, determinarea atinge cote înalte când vine vorba de a-și susține credințele, dar și de a debloca diverse avize sau documente oficiale.

Săgetător / Ascendent în Săgetător

Situația financiară și aspectele legate de credite, taxe sau bugetul familiei cer acțiuni imediate din partea Săgetătorilor. Nativii intervin pentru a lichida restanțele și pentru a renegocia termenii dintr-un parteneriat. Totodată, sfera intimă devine un punct de maxim interes. Totuși, intensitatea emoțională poate scoate la suprafață divergențe, transformând orice discuție despre putere și control într-un adevărat test de încredere în cuplu.

Capricorn / Ascendent în Capricorn

Parteneriatele profesionale și viața de cuplu traversează o etapă de maximă intensitate pentru Capricorni. Nativii aleg să discute deschis nemulțumirile acumulate pentru a clarifica situația, însă întâmpină frecvent opoziția celuilalt. Această dinamică amplifică riscul unor confruntări, în care stările emoționale și inflexibilitatea partenerilor întrețin starea de tensiune.

Vărsător / Ascendent în Vărsător

Volumul mare de sarcini și organizarea activităților curente acaparează atenția Vărsătorilor în această perioadă. Dorința de a finaliza totul într-un ritm accelerat aduce un nivel ridicat de stres, crescând riscul unor dispute sau divergențe cu mediul profesional. În paralel, preocuparea pentru starea generală de bine devine o prioritate. Nativii se mobilizează să adopte obiceiuri sănătoase, menite să le redea echilibrul fizic.

Pești / Ascendent în Pești

Sfera asociată iubirii, creativității și activităților de relaxare capătă o dinamică efervescentă pentru nativii Pești. Aceștia își canalizează energia spre proiecte de suflet, activități recreative sau cuceriri noi romantice, trăind fiecare moment cu intensitate. Cu toate acestea, aceeași energie poate aduce riscul unor reacții exagerate, manifestate prin posesivitate față de partener.