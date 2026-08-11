Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 au stabilit că, în noaptea de 8 august, bărbatul a incendiat mai multe bunuri aparținând unui supermarket, a deteriorat o motocicletă și a amplasat deșeuri incendiate la intrarea unui bloc de locuințe, punând în pericol viața locatarilor.

Primul incendiu a avut loc în jurul orei 03:20, când piromanul a distrus mai multe bunuri aflate în zona de primire marfă a unui supermarket de pe Bulevardul Iuliu Maniu, printre care rastele din fier, aparate de aer condiționat, geamuri și sistem electric. Focul s-a extins pe partea din spate a unui bloc de apartamente, până la etajul 3. Conform unor surse din anchetă, este vorba despre un supermarket Mega Image, care nu a fost afectat direct de flăcări.

A pus foc la o motocicletă

La ora 03:29, bărbatul a incendiat o motocicletă parcată pe un trotuar de pe același bulevard, deteriorând-o complet.

Cel mai grav incident a avut loc la ora 03:42, când individul a amplasat deșeuri la intrarea unui bloc de apartamente și le-a incendiat. Fumul s-a propagat la apartamentele din imobil, iar focul risca să se extindă la alte bunuri, punând în pericol viața locatarilor.

Arestare preventivă pentru 30 de zile

Polițiștii de la Secția 22 l-au reținut pe bărbat duminică, iar magistrații Judecătoriei Sectorului 6 au emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile, sub acuzația de distrugere calificată în formă continuată. Toate cele trei incendii au fost stinse de pompieri, iar ancheta continuă pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele producerii evenimentelor.