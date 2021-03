Ia românească, cămașa cu altiță, ar putea fi introdusă în patrimoniul mondial. UNESCO va decide

Din in, cânepă sau borangic, cămașa cu altiță ar putea fi introdusă în patrimoniul mondial. Reprezentanții României și cei ai Republicii Moldova vor să îi convingă pe cei de la UNESCO să considere ia noastră obiect de identitate culturală.

Cândva purtată doar de femeile de la țară, ia a cucerit în prezent o lume întreagă. Pictori celebri au surprins-o în operele lor, iar designeri de renume au inclus-o în colecții.

Într-un atelier din Capitală, Cristina, alături de 40 de doamne iubitoare de tradiție și folclor, reconstruiește identic cămășile cu altița după piesele vestimentare purtate de femei în trecut.

Cristina Chiriac: ”Ia autentică este acea ie care este cusută de mână, în care femeiele pun sudoare , descântă în continuare. Și astăzi se întâmplă pentru a nu fi docheată, pentru avea success și în care păstrăm cutumele și ducem tradiția romanasca mai departe.”

În trecut, femeile coseau pe pânză de casă, iar lâna era vopsită cu foi de ceapă sau nuc. Munca la o ie dura și șase luni, dar apoi era purtată cu mândrie la hora, în zi de sărbătoare.

Fiecare regiune a țării are modelul ei. În Ardeal, florile și mărgele cu care sunt brodate țesăturile albe semnifică tinerețe și fericire, în timp ce în Muntenia cămășile cu altiță sunt construite din figuri geometrice.

O parte dintre acest comori, unele vechi de 200 de ani, se regăsesc într-o colecție pe peste 15.000 de piese, la Muzeul Satului din Capitală. Obiectele vestimentare prezentate aici au fost admirate de femei din toate colțurile lumii.

Paula Popoiu, director Muzeul Satului: ”Îmi aminetsc de un success deosebit pe care l-am avut la Roma cu această ie, la Lyon, au venit franțuzoiacele îmbrăcate în ii româmești, este un element vestimentar NU tradițional, ci modern, pentru că este purtată aproape în toată lumea, această piesă. În momentul în care vezi o doamnă îmbrăcată cu ie te întrebi dacă este din România sau a mai fost pe acolo o doamna româncă cu îi de vânzare.”

Realizată la început din in, bumbac sau cânepă, ia este împodobită cu broderii atât la mâini, piept și gât. Din orice colț al țării ar proveni, fiecare are frumusețea și povestea ei, este consideră brand de țară neoficial și se sărbătorește în fiecare an de Sânziene.

Acum, autoritățile din România și Republica Moldova vor să îi convingă pe specialiștii UNESCO să introducă ia noastră în patrimoniul mondial. Dosarul a fost trimis și urmează să fie analizat.

Doina Isfanoni: ”Cămașa cu altița este un mod de evidențiere al femeii, în comunitate, în societate, rămâne și astăzi un element de referință capabil să vorbească înainte să deschidem gura, cine suntem, de unde venim și ce avem de spus. Din măiestria realizării broderii, din fiecare motiv, această cămașă cu altița ne vorbește despre spiritualitatea cămășii românești și mai ne spune că într-o societate globalizată suntem numai noi înșine purtătorii de mesaj a unei generații și ai mai multor generații. ”

De altfel, spun specialiștii, așa ne diferențiem de portul popular de la vecinii bulgari, dar și la sârbi sau ruși.

Ia românească a ajuns în colecțiile unor designeri renumiți și a fost element de inspirație pentru pictori precum Theodor Aman sau Henri Matisse, în capodopera ,,La Blouse Roumaine" , care înfățișează o tânără cu chip curat, ce purta o bluză albă cu însemne populare.