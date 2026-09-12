„În prezent, ei (liderii europeni, n.r.) afirmă că se gândesc la modul în care ar putea trimite trupe pe teritoriul ucrainean. Acest lucru înseamnă un război împotriva Rusiei”, a declarat Putin, citat de agenţiile de presă ruse, de la New Delhi, unde se află pentru un summit al ţărilor BRICS, potrivit News.ro.

„Nu ameninţăm şi nu avem intenţia de a ameninţa ţările europene. De ce am face asta? Nimeni nu-şi dă seama că nu avem niciun motiv să intrăm în conflict cu Europa”, a adăugat el.

Putin a mai afirmat că liderii europeni „îşi sperie populaţia cu o ameninţare imaginară (provenind) din Rusia”, adăugând că „această ameninţare nu există şi nu a existat niciodată”.

Aproape concomitent cu declarațiile lui Vladimir Putin despre Rusia care nu reprezintă o amenințare pentru nimeni, trupele sale au lovit direct un bloc de locuințe din Odesa. Armata moscovită a ucis, de altfel, zeci de civii ucraineni doar în ultimele 48 de ore.

Rusia, care şi-a lansat trupele la asaltul asupra Ucrainei în februarie 2022, a prezentat întotdeauna trimiterea de trupe occidentale pe teritoriul ucrainean ca pe o linie roşie care nu trebuie depăşită.

Această idee fusese discutată de liderii europeni timp de mai mulţi ani, dar nu s-a concretizat niciodată.

Rusia îşi justifică, în special, atacul asupra Ucrainei prin ameninţarea pe care o reprezintă pentru ea extinderea până la graniţele sale a NATO, alianţa militară occidentală la care Kievul aspiră să adere.

Rusia a ucis zeci de civili ucraineni în ultimele 48 de ore

O clădire rezidenţială cu mai multe etaje din Odesa a fost lovită şi avariată de o dronă rusă în timpul unui atac desfăşurat în timpul nopţii de vineri spre sâmbără, au anunţat autorităţile locale, informează kyivindependent.com.

Cel puţin 12 persoane au fost rănite în urma atacului, a raportat Serghei Lisak, şeful Administraţiei Militare a oraşului Odesa.

Echipele de intervenţie în situaţii de urgenţă din Odesa au fost mobilizate pentru a acorda ajutor persoanelor afectate la faţa locului. Toate victimele rănite au fost internate în spital.

Imaginile filmate de locuitori arată o clădire înaltă de apartamente cu mai multe etaje avariată şi cuprinsă de flăcări, precum şi resturi împrăştiate pe strada de dedesubt.

Forţele Aeriene Ucrainene au avertizat că dronele Shahed erau încă active în regiune după atac.

Amploarea totală a pagubelor provocate nu a fost clară imediat.

Cu puţin timp înainte de atacul asupra Odesa, un alt atac a provocat moartea a două persoane în Zaporojie în noaptea de 11 spre 12 septembrie.

În ciuda unei scurte pauze în atacuri, pe durata vizitei delegaţiei americane la Kiev pentru discuţii privind încetarea războiului în prima săptămână a lunii septembrie, Rusia a continuat să bombardeze oraşe din toată Ucraina, în timp ce Kievul se confruntă cu o penurie critică de sisteme de apărare aeriană.

Zelenski face apel la aliații străini

Pe 11 septembrie, cel puţin nouă persoane au fost ucise, iar alte 145 au fost rănite în urma atacurilor ruseşti din întreaga Ucraină, pe măsură ce Moscova şi-a extins atacurile asupra benzinăriilor la Kiev.

Cinci persoane au fost ucise şi cel puţin 67 au fost rănite în urma unui atac rus asupra unui centru comercial din Pavlohrad, regiunea Dnipropetrovsk, au declarat autorităţile pe 10 septembrie.

Pentru a se proteja împotriva atacurilor, preşedintele Volodimir Zelenski a făcut apel în repetate rânduri la aliaţii străini să contribuie la consolidarea apărării aeriene a Ucrainei.

În cadrul unei vizite în Canada, Zelenski şi prim-ministrul canadian Mark Carney au semnat, pe 10 septembrie, o declaraţie prin care se stabileşte un parteneriat pe 100 de ani şi au convenit să aprofundeze cooperarea în domeniile apărării, energiei, tehnologiei, comerţului şi reconstrucţiei.