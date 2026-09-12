Cât trebuie să cântărească ghiozdanul elevilor. Regula pe care părinții trebuie să o știe

Stiri Educatie
Data publicării:
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Ghiozdanele prea grele pot provoca dureri și rigiditate la nivelul gâtului, precum și dureri de umeri și de spate în cazul copiilor. De aceea, mulți părinți se întreabă cât ar trebui să cântărească, de fapt, conținutul ghiozdanului unui elev.

autor
Anca Lupescu

Există o regulă după care părinții se pot ghida pentru a își ajuta copiii. În plus, felul în care elevul poartă ghiozdanul este adesea la fel de important ca greutatea acestuia.

Ce greutate ar trebui să aibă ghiozdanul unui elev

Părinții sunt adesea surprinși de cât de greu este, de fapt, ghiozdanul copilului.

În România, greutatea conținutului ghiozdanului este reglementată prin normele de igienă aplicabile unităților de învățământ. Potrivit normelor de igienă aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1.456/2020, „greutatea conținutului ghiozdanului la toate ciclurile de învățământ nu trebuie să depășească 10% din greutatea copilului”.

Asta înseamnă că, de exemplu, pentru un copil care cântărește 30 de kilograme, conținutul ghiozdanului nu ar trebui să depășească 3 kilograme, iar pentru un copil de 40 de kilograme, limita este de 4 kilograme.

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Aceleași norme prevăd și că elevii din ciclul primar și gimnazial trebuie să folosească ghiozdane de spate cu partea posterioară întărită.

Urmează aceste recomandări pentru a proteja spatele copilului:

•  Alege un ghiozdan cu bretele late și căptușite, pentru a reduce presiunea asupra umerilor și claviculelor.

•  Copilul trebuie să poarte ghiozdanul pe ambii umeri, astfel încât greutatea să fie distribuită uniform.

•  Strânge bretelele astfel încât ghiozdanul să stea la aproximativ 5 centimetri deasupra taliei.

•  Când ridică un ghiozdan greu, copilul ar trebui să îndoaie ambii genunchi, în loc să se aplece.

•  Poți lua în considerare un ghiozdan cu roți sau cu o curea pentru talie, care ajută la reducerea greutății suportate de spate.

•  Dacă școala îi oferă copilului un dulăpior, încurajează-l să îl folosească.

•  Alege un ghiozdan confecționat dintr-un material ușor. Pielea este mai grea decât nailonul.

•  Pune obiectele cele mai grele cât mai aproape de centrul spatelui, pentru a reduce presiunea suplimentară.

Ce probleme poate provoca un ghiozdan prea greu

Ghiozdanele grele sau purtate incorect pot provoca dureri de spate în cazul copiilor, motiv pentru care este important ca părinții și profesorii să cunoască aceste riscuri.

Coloana vertebrală a copiilor este încă în dezvoltare, astfel că aceștia sunt mai vulnerabili la suprasolicitare și accidentări. Atunci când ghiozdanul este prea greu, greutatea îl trage pe copil în spate.

Pentru a compensa, copilul se poate apleca înainte sau își poate arcui spatele, modificându-și postura naturală. Greutatea obiectelor tinde să se concentreze în partea de jos a ghiozdanului, ceea ce crește presiunea asupra spatelui și a mușchilor care susțin coloana vertebrală. Acest lucru poate duce la dureri de gât, umeri și spate.

Solicitările repetate asupra coloanei vertebrale și presiunea exercitată asupra acesteia, inclusiv efectul cumulativ al purtării ghiozdanelor grele, se pot acumula în timp și pot contribui la probleme pe termen lung, precum dezechilibre musculare, postură incorectă. Acest lucru arată cât de important este ca problema să fie prevenită, mai ales că poate fi evitată prin respectarea unor reguli simple.

Cum alegi ghiozdanul potrivit pentru copil

Atunci când aleg un ghiozdan pentru copil, părinții ar trebui să acorde o atenție deosebită protejării coloanei vertebrale. Este important să fie respectată și limita recomandată de greutate – de regulă, ghiozdanul nu ar trebui să cântărească mai mult de 10% din greutatea corporală a copilului. Respectarea acestei reguli poate ajuta la prevenirea accidentărilor, conform spinehealth.org.

Un articol publicat în revista American Academy of Pediatrics (AAP) Grand Rounds recomandă ca ghiozdanul unui copil să nu depășească 10% din greutatea sa corporală, indiferent de vârsta sau clasa în care se află.

De exemplu, un copil care cântărește 32 kg ar trebui să poarte un ghiozdan care nu cântărește mai mult de 3,2 kg. Cu toate acestea, studiile arată că elevii poartă, în medie, ghiozdane care cântăresc aproximativ 15% din greutatea lor corporală. Purtarea unei greutăți mari, în special atunci când mușchii trunchiului nu sunt suficient de puternici, poate provoca dureri de spate.

Ce obiecte ar trebui scoase din ghiozdan pentru a reduce greutatea

O modalitate sigură de a reduce greutatea pe care o poartă copilul este să verifici pur și simplu de ce cărți are nevoie cu adevărat la școală în ziua respectivă. Cel mai probabil, copilul nu are nevoie de toate manualele și caietele în fiecare zi.

Dacă este posibil, cel puțin o dată pe săptămână sau o dată la două săptămâni, verifică ghiozdanul și scoate lucrurile inutile, care nu sunt folosite la școală, pentru a te asigura că nu poartă obiecte de care nu are nevoie.

De asemenea, este o idee bună ca elevul să folosească un dulap de la școală, dacă are unul, pentru a lăsa acolo rechizitele și materialele de care nu are nevoie în anumite momente ale zilei.

Este important să nu pui lucruri grele în ghiozdan precum haine sau pachețelul pentru prânz. Dacă poți, investește într-o gentuță de mână pentru pachețelul de școală sau alege o pungă, în locul unei cutii metalice pentru prânzul copilului. De asemenea, alege un recipient de apă ușor și asigură-te că rechizitele sunt cele de care are nevoie zilnic și copilul nu cară o mulțime de instrumente după el, dacă nu are nevoie de ele în fiecare zi.

Etichete: elevi, scoala,

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