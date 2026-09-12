Cât trebuie să cântărească ghiozdanul elevilor. Regula pe care părinții trebuie să o știe

Există o regulă după care părinții se pot ghida pentru a își ajuta copiii. În plus, felul în care elevul poartă ghiozdanul este adesea la fel de important ca greutatea acestuia.

Ce greutate ar trebui să aibă ghiozdanul unui elev

Părinții sunt adesea surprinși de cât de greu este, de fapt, ghiozdanul copilului.

În România, greutatea conținutului ghiozdanului este reglementată prin normele de igienă aplicabile unităților de învățământ. Potrivit normelor de igienă aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1.456/2020, „greutatea conținutului ghiozdanului la toate ciclurile de învățământ nu trebuie să depășească 10% din greutatea copilului”.

Asta înseamnă că, de exemplu, pentru un copil care cântărește 30 de kilograme, conținutul ghiozdanului nu ar trebui să depășească 3 kilograme, iar pentru un copil de 40 de kilograme, limita este de 4 kilograme.

Aceleași norme prevăd și că elevii din ciclul primar și gimnazial trebuie să folosească ghiozdane de spate cu partea posterioară întărită.

Urmează aceste recomandări pentru a proteja spatele copilului:

• Alege un ghiozdan cu bretele late și căptușite, pentru a reduce presiunea asupra umerilor și claviculelor.

• Copilul trebuie să poarte ghiozdanul pe ambii umeri, astfel încât greutatea să fie distribuită uniform.

• Strânge bretelele astfel încât ghiozdanul să stea la aproximativ 5 centimetri deasupra taliei.

• Când ridică un ghiozdan greu, copilul ar trebui să îndoaie ambii genunchi, în loc să se aplece.

• Poți lua în considerare un ghiozdan cu roți sau cu o curea pentru talie, care ajută la reducerea greutății suportate de spate.

• Dacă școala îi oferă copilului un dulăpior, încurajează-l să îl folosească.

• Alege un ghiozdan confecționat dintr-un material ușor. Pielea este mai grea decât nailonul.

• Pune obiectele cele mai grele cât mai aproape de centrul spatelui, pentru a reduce presiunea suplimentară.

Ce probleme poate provoca un ghiozdan prea greu

Ghiozdanele grele sau purtate incorect pot provoca dureri de spate în cazul copiilor, motiv pentru care este important ca părinții și profesorii să cunoască aceste riscuri.

Coloana vertebrală a copiilor este încă în dezvoltare, astfel că aceștia sunt mai vulnerabili la suprasolicitare și accidentări. Atunci când ghiozdanul este prea greu, greutatea îl trage pe copil în spate.

Pentru a compensa, copilul se poate apleca înainte sau își poate arcui spatele, modificându-și postura naturală. Greutatea obiectelor tinde să se concentreze în partea de jos a ghiozdanului, ceea ce crește presiunea asupra spatelui și a mușchilor care susțin coloana vertebrală. Acest lucru poate duce la dureri de gât, umeri și spate.

Solicitările repetate asupra coloanei vertebrale și presiunea exercitată asupra acesteia, inclusiv efectul cumulativ al purtării ghiozdanelor grele, se pot acumula în timp și pot contribui la probleme pe termen lung, precum dezechilibre musculare, postură incorectă. Acest lucru arată cât de important este ca problema să fie prevenită, mai ales că poate fi evitată prin respectarea unor reguli simple.