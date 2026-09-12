”Forţele Aeriene Române desfăşoară, în perioada 14 – 25.09.2026, exerciţiul ,,BUREBISTA 26” pe întreg teritoriul naţional. Exerciţiul este unul complex şi se desfăşoară după un scenariu fictiv la care participă toate structurile de comandă-control şi execuţie din Forţele Aeriene Române, cu sprijinul Forţelor Terestre, Forţelor Navale şi Forţelor pentru Operaţii Speciale”, anunţă Forţele Aeriene Române.

Potrivit oficialilor instituţiei, scopul acestui exerciţiu este de antrenare a structurilor din Forţele Aeriene Române în context integrat şi interarme, pentru planificarea şi ducerea acţiunilor de luptă în cadrul operaţiei aeriene.

În perioada de desfăşurare a acestui exerciţiu vor avea loc deplasări de tehnică militară şi personal pe rute terestre şi zboruri la joasă înăţime pe întreg teritoriul naţional.