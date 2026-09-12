După închiderea traficului, Bulevardul Unirii s-a transformat într-un furnicar. Voluntarii au lucrat fără oprire pentru a monta masa uriașă, de peste 5 kilometri, la care sunt invitați vineri 20.000 de oameni.

Participanții de toate vârstele vor fi delectați și cu spectacole, concerte live și activități pentru copii.

Cu puțin înainte de miezul nopții, se muncea intens în centrul Bucureștiului.

Corespondent ProTV: ”Sute de oameni lucrează la masa gigant din inima Capitalei care va așeza România în Cartea Recordurilor și va pune bazele primului spital de psihiatrie pediatrică din țară”.

Mădălin Nițiș, organizatorul evenimentului: ”Pe toată suprafața de masă va fi imprimată o fața de masă din carton reciclat și în dreptul fiecărui om vor fi mesaje care vor încuraja participanții să doneze către cauza „Spitale publice din bani privați”.

După eveniment, materialele folosite la construirea mesei uriașe nu vor fi irosite.

10.000 de oameni, la o masă de aproape 2,8 kilometri

Lucian Sănduleac, reprezentant firma de construcții: ”Le vom strânge pe toate, le vom duce la fabrica noastră de mobilă și vor deveni primele corpuri de mobilier pentru când va fi gata spitalul. Am folosit 4.000 de paleți și 2.100 de plăci, pot să spun că într-un timp record. Avem undeva la 10 ore de când ne-am apucat, tot materialul pe care îl vedeți, aceste 2.000 de plăci”.

Voluntari: ”Cauza caritabilă a fost primul motiv pentru care am venit- cel mai important- iar când am văzut că este și depășirea unui record mondial am zis că asta chiar este un lucru pe care trebuie să-l facem. E o experiență unică, frumoasă”.

Sâmbătă dimineață, reprezentații Guiness Book vor stabili dacă evenimentul din București va depăși recordul precedent - o masă de aproape 2,8 kilometri, la care au stat 10.000 de oameni.