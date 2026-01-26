În paralel, statele membre trebuie să pregătească planuri pentru a-și diversifica sursele de energie, astfel încât să nu fie afectate în perioadele critice. În prezent, România nu depinde de gazul rusesc și se află într-o poziție sigură, spun specialiștii.

Cu două voturi împotrivă - din partea Slovaciei și Ungariei și o abținere - a Bulgariei, miniștrii din statele UE au aprobat legea pentru interzicerea importurilor de gaze rusești. S-a întâmplat la Bruxelles.

Interdicția va începe la 6 săptămâni după intrarea în vigoare a regulamentului, iar contractele deja semnate au o perioada de tranziție. Până atunci, controalele devin mai stricte: statele membre trebuie să verifice și de unde provine, de fapt, gazul care intră în Uniune.

Iar sancțiunile pentru cei care încalcă regulile pot ajunge la zeci de milioane de euro sau procente serioase din cifra de afaceri. În paralel, până la 1 martie, fiecare țară trebuie să vină cu un plan de diversificare, ca să înlocuiască gazul rusesc. În caz de urgență, Comisia poate suspenda temporar interdicția, pentru cel mult 4 săptămâni.

Marilena Raouna, secretarul de stat adjunct pentru Afaceri Europene al Ciprului: ”Acest regulament, REPowerEU, introduce o interdicție treptată a importurilor de gaze naturale lichefiate și de gaze prin conducte din Rusia, cu o interdicție totală de la sfârșitul anului 2026, respectiv din toamna anului 2027. Scopul său este să pună capăt dependenței de energia rusească, prin realizarea unei piețe energetice a UE reziliente și prin menținerea securității aprovizionării în UE”.

Expert: Dacă va crește consumul de gaze, României nu o să-i ajungă gazul din Marea Neagră

În ultimii ani, importurile de gaze și de petrol din Rusia către UE au scăzut semnificativ. Totuși, în timp ce importurile de petrol au coborât sub 3% în 2025 ca urmare a regimului actual de sancțiuni, gazul rusesc reprezintă încă aproximativ 13% din importurile -UE în 2025, în valoare de peste 15 miliarde euro anual, potrivit datelor oficiale.

România nu se află pentru moment în pericol, însă, dacă va crește consumul, vom fi nevoiți să importăm mai mult gaz, cred specialiștii.

Otilia Nuțu, expert energie: ”Cifrele date de Transgaz arătau că dacă ne ținem de planurile de a crește consumul de gaze, nu ne ajunge gazul din Marea Neagră și vom ajunge să importăm semnificativ în următorii câtiva ani. Și, pe măsură ce timpul trece, vom importa foarte mult gaz, asta de vreme ce toată Europa se duce spre reducerea consumului de gaz, în general, nu doar a importurilor de gaz din Rusia”.

Oficialii din Ministerul Energiei susțin că România nu importă gaze rusești, iar țara noastră nu a avut și nu are contracte cu Gazprom. Importurile vin prin cele 2 puncte de interconectare cu Bulgaria și Ungaria.

În perioadele de ger, România a avut un consum de aproximativ 58,5 de milioane de metri cubi, potrivit Ministerului Energiei. Producția internă de gaze se ridică la 23,4 milioane de metri cubi, din depozite sunt luate 21 de milioane și doar 13,9 milioane vin din import.

În această iarnă am importat cel mai mult 15,1 milioane metri cubi pe zi, în perioadele cu ger. În prezent, depozitele de gaze naturale sunt umplute la un nivel de 55%.

