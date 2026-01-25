Oficialul propune ca pragul maxim de venituri până la care să se acorde ajutorul să fie de 2.500 de lei net. Totodată, oficialul vrea ca ajutorul de 50 de lei, în cazul electricității, să fie extins până la finele acestui an.

Din octombrie anul acesta și până în martie 2027, românii vulnerabili ar urma să primească ajutor pentru plata facturii la gaze, a anunțat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Bogdan Ivan, ministrul Energiei: „În cazul gazelor naturale, vom avea un mecanism pe care urmează să-l propun în cadrul coaliției, pe care l-am conturat și l-am scris deja, prin care aproximativ un milion de consumatori din România, care au venit în sub 2.500 de lei net, vor putea să beneficieze de o reducere de 100 de lei din factura la gaze naturale”.

Dacă ideea va trece de discuțiile din coaliție și va fi aprobată de Guvern, un român, considerat client vulnerabil, va putea primi un ajutor total de 600 de lei într-un an.

Doritorii vor trebui întâi să solicite acest ajutor, iar veniturile lor vor fi verificate la ANAF și în alte baze de date ale statului, a precizat oficialul.

Corespondent PROTV: „Măsura este gândită în contextul în care la 31 martie actuala plafonare a prețurilor la gaze expiră. Dă asigurări ministrul Energiei că, după această dată, facturile la gaze vor rămâne stabile. În paralel, la minister, se lucrează la un mecanism prin care ajutorul la electricitate, de 50 de lei, tot pentru persoanele vulnerabile, să apară direct pe factură”.

În plus, ajutorul pentru electricitate, acordat sub formă de voucher electronic, ar urma să fie extins cu încă nouă luni, până la finele anului, dacă propunerea va fi aprobată de Executiv.

Potrivit oficialilor din Energie, până în prezent sub un milion de români au solicitat acest tip de ajutor pentru plata curentului. Beneficiarii sunt persoane care ori singure câștigă cel mult 1.940 de lei, ori au venituri de cel mult 1.784 de lei pe membru de familie.

