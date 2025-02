Reangajarea lui Teodor Țigan la șefia Direcției Silvice Arad, după pensionarea de 100.000 de euro, îi aduce un venit de nabab

Mai mult, oficialul susține că Romsilva a plătit în ultimele luni salariile cu întârziere. Și numărul direcțiilor silvice trebuie redus, mai ales că jumătate dintre acestea au ieșit anul trecut pe minus.

Ministrul Mediului a refuzat categoric propunerea de restructurare venita de la Romsilva. Conform documentului, numărul direcțiilor silvice ar fi trebuit să scadă de la 41 la 30, iar 1.000 de oameni, inclusiv pădurari, ar fi rămas făra loc de muncă.

Mircea Fechet, ministrul Mediului: „Directorul economic al RNP, directorul de la fond forestier, de la investiții, directorul comercial - sunt o mână de oameni de o viață acolo, care au asitat pasiv de la an la an în timp ce lucrurile s au înrăutățit. Sunt primii oameni care trebuie să plece acasă, să plece acasă toți directorii de direcții silvice care fac un management dezastruos”.

Într-un răspuns pentru Știrile Pro TV, actualul director Romsilva, Marius Sîiulescu, ne-a transmis că „demisia este un act unilateral, și că orice decizie privind conducerea instituției va fi luată în conformitate cu reglementările legale și procedurile interne stabilite”. Mai mult decât atât în perioada următoare toți angajații vor fi evaluați. Intră aici și directorii.

Din cele 41 de direcții silvice, jumătate au ieșit pe minus anul trecut. Între acestea, și Direcția Silvică Arad, condusă de Teodor Țigan. Acesta a ieșit la pensie anul trecut și a beneficiat de un bonus de 100.000 de euro brut. La scurt timp s-a reangajat pe același post chiar dacă Direcția Silvică Arad a înregistrat în 2024 pierderi de aproape 15.000 de lei.

Conform declarației de avere, în 2022 Teodor Țigan avea un venit de aproape 340.000 de lei pe an, atunci când era directorul general al Romsilva. În 2023, cu un an înainte de pensionare, acesta a revenit la Arad, tot ca director, cu un salariu de 153.000 de lei pe an. Veniturile i-au crescut în 2024, când a ieșit la pensie dar s-a reangajat rapid pe aceeași funcție. În prezent, din salariu și pensie, Teodor Țigan ia peste 500.000 de lei anual.

Am mers și noi la Direcția Silvică Arad însă Teodor Țigan a refuzat să vorbească.

Este nevoie de o reformă serioasă, și nu din pix, avertizează și organizațiile de mediu.

Ciprian Gălușcă, reprezentant Greenpeace România: „Romsilva care este cel mai mare jucător în teorie în ceea ce privește producția de lemn de foc, este în realitate și cel mai slab distribuitor. Adică ei în toți anii ăștia de zile n-au fost capabili să își creeze o platformă prin care să își distribuie lemnul către populație și atunci vedem cum de la an la an prețurile fluctuează atât de mult, cresc, vedem o speculă”.

Romsilva este și unul dintre cei mai mari angajatori de stat, cu aproape 15.000 de salariați.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: