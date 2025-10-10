Spotlight 2025. Începe festivalul luminii în București. Unde sunt amplasate instalațiile și programul complet

10-10-2025 | 10:03
Spotlight București
Inquam Photos / George Călin

Spotlight - Festivalul Internaţional al Luminii, ediţia a 9-a, are loc în weekendul 10–12 octombrie, în Bucureşti.

Claudia Alionescu

Artişti din România, Franţa, Germania şi Ţările de Jos prezintă peste 20 de instalaţii interactive, sesiuni de video mapping spectaculoase şi lucrări de artă digitală pe Calea Victoriei.

În aproape un deceniu, Spotlight a devenit unul dintre cele mai îndrăgite evenimente ale oraşului: momentul în care Bucureştiul îşi recapătă energia prin artă, iar oamenii se reconectează sub luminile instalaţiilor şi proiecţiilor create de artişti români şi internaţionali. Astăzi, festivalul este o scenă pentru artiştii locali şi internaţionali – un spectacol colectiv care îi bucură atât pe locuitori, cât şi pe turişti”, declară Mihaela Păun, directorul ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti.

Curatoriată de scenograful Adrian Damian, ediţia din acest an are tema „Simbioză” şi propune publicului o reflecţie asupra modului în care lumina poate crea legături între oraş, comunitate şi mediul înconjurător.

Pe parcursul celor trei zile de festival, artişti din România, Franţa, Germania şi Ţările de Jos prezintă peste 20 de instalaţii interactive, sesiuni de video mapping spectaculoase şi lucrări de artă digitală care vor transforma Bucureştiul într-un peisaj vizual spectaculos.

Citește și
spotlight
Festivalul Spotlight din București are intrarea gratuită. Tinerii sunt încântați: ”Mi se pare foarte "nice" ideea”

Circuitul principal al festivalului se desfăşoară pe Calea Victoriei, între Piaţa George Enescu şi Bd. Regina Elisabeta, cu extensii la ARCUB – Hanul Gabroveni (str. Lipscani nr. 84–90) şi în locaţiile partenere Mega Mall, Promenada Mall şi Sky Tower (sediul Raiffeisen Bank România din Calea Floreasca 246C).

Câteva dintre instalaţiile ediţiei 2025

• Sol Machina (H3 Studio, România), la Cercul Militar Naţional – o instalaţie monumentală ce reinterpretează energia solară într-un limbaj vizual contemporan;

• Pixel-Ghosts (MotionLab, România), la ARCUB – Hanul Gabroveni – o creaţie interactivă inspirată de cultura pop şi nostalgia pixelilor;

• Bird Passing By (Luminariste, Franţa) – o lucrare poetică ce surprinde fragilitatea şi libertatea mişcării, transformând zborul într-o metaforă vizuală a luminii;

• Keyframes (Groupe Laps, Franţa) – o coregrafie luminoasă urbană;

• Whale (Aerosculpture, Franţa) – instalaţie cinetică dedicată fragilităţii mediului marin;

• Fluxit (Vedel & De Wolf, Belgia);

• Odonata (Number 8, Germania);

• Energy Pulse by PPC (RIZI Studio) – ce aduce în prim-plan dinamica electricităţii ca formă de artă; dar şi lucrările Hulahoop (Collectif Scale), MorphoClash (Vali Chincişan) sau Parallel Mind (Sergiu Doroftei), ce vor lumina traseul festivalului din centrul Capitalei.

Lista completă a instalaţiilor şi harta festivalului sunt disponibile pe spotlightfestival.ro şi arcub.ro.

Programul festivalului

Vineri, 10 octombrie
 • 20:30 – Warm-up Party în Piaţa George Enescu
 • 21:00 – Aprinderea luminilor Spotlight – ediţia a 9-a
 • 21:00–23:00 – Circuitul festivalului deschis publicului

Sâmbătă şi duminică, 11–12 octombrie
 • 19:00–23:00 – Traseul SPOTLIGHT accesibil vizitatorilor

SPOTLIGHT TALKS @ ARCUB – Hanul Gabroveni (Sala Mare)
În paralel cu traseul festivalului, ARCUB – Sala Mare găzduieşte în zilele de 10 şi 11 octombrie programul Spotlight Talks, o serie de conferinţe dedicate profesioniştilor şi pasionaţilor din domeniul artei digitale şi al producţiei de festivaluri internaţionale.

Printre invitaţii ediţiei 2025 se numără artişti şi curatori de renume internaţional, precum Anastasia Isachsen (Fjord Oslo Light Festival, Norvegia), Davy & Kristin McGuire (Studio McGuire, Marea Britanie), Marcello Arosio (Kernel Festival, Italia), Marko Bolkovic (Visualia Festival, Croaţia), Linartas Urniezis (Video Architects, Lituania), Tamas Vaspori (Maxin10sity / Borealis Light Festival, SUA), Patrick Grandi (Rencontres Audiovisuelles, Franţa), Olivier Clape (Aerosculpture, Franţa), Marc Sicard (Luminariste, Franţa), Pierre Froment (Groupe Laps, Franţa) ş.a.m.d., care vor susţine prezentări, discuţii şi sesiuni interactive despre procesele creative din spatele marilor festivaluri de lumină.

Participarea la Spotlight Talks este gratuită, în limita locurilor disponibile, pe bază de rezervare efectuată în prealabil pe arcub.ro sau iabilet.ro.

Guvernul israelian a validat acordul de armistițiu cu Hamas. Ce prevede prima fază a planului întocmit de Trump

Sursa: News.ro

