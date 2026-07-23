Federaţiile din educaţie anunţă că refuză să participe la ”aşa-zisele” discuţii pe tema legii salarizării: ”Negocieri false”

Stiri Sociale
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Inquam Photos / Mălina Norocea

Federaţiile din educaţie au anunţat că refuză să participe la ”aşa-zisele” discuţii pe tema legii salarizării, care erau programate joi, 23 iulie, la Ministerul Muncii.

autor
Cristian Matei

Sindicaliștii afirmă că au luat această decizie deoarece întâlnirea de la minister ar fi fost ”complet inutilă”, fiind doar ”un simplu exerciţiu de imagine”, în condițiile în care Guvernul şi ministrul Muncii le-au transmis deja, ”sec şi cinic, că "mai mult de atât nu se poate".

"Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Federaţia Sindicatelor din Educaţie "SPIRU HARET" şi Federaţia Naţională Sindicală "ALMA MATER" - organizaţii sindicale reprezentative la nivelul sectoarelor de activitate învăţământ preuniversitar şi universitar, reunind interesele a peste 300.000 de salariaţi - anunţă public că nu vor participa la aşa-zisele discuţii pe tema legii salarizării, programate pentru astăzi la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale.

Federaţiile din educaţie anunţă că refuză să participe la "aşa-zisele" discuţii pe tema legii salarizării. Nu vom gira cu prezenţa noastră un simplu exerciţiu de imagine. Cele trei federaţii şi-au transmis deja punctul de vedere comun, fundamentat şi detaliat, în cadrul discuţiilor anterioare. Nu putem valida soluţii conjuncturale sau ajustări minimale care nu răspund în mod real problemelor semnalate. În contextul în care Guvernul şi ministrul Muncii ne-au transmis deja, sec şi cinic, că "mai mult de atât nu se poate", participarea noastră la întâlnirea de astăzi ar fi complet inutilă, servind strict intereselor de imagine publică ale guvernanţilor", transmit sindicaliştii.

Ei atrag atenţia că actualul proiect de lege încalcă flagrant tocmai actele normative adoptate de Executiv odată cu finalizarea grevei generale din anul 2023, considerându-l "o dovadă de ipocrizie şi o desconsiderare totală a angajamentelor luate în faţa societăţii".

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"Ceea ce face Guvernul astăzi nu este doar o încălcare a legii, ci o abandonare directă a întregului sistem educaţional, dovedind încă o dată că pentru actualul Executiv educaţia nu reprezintă o prioritate", spun reprezentanţii cadrelor didactice.

Ei spun că nu pot sta "la masa unor negocieri false, menite doar să bifeze o acţiune pe agenda publică a Ministerului".

"Mimarea consultării publice nu va diminua revolta legitimă a colegilor şi nu poate substitui responsabilitatea reală pe care autorităţile trebuie să o manifeste faţă de educaţie. Amintim poziţia fermă a celor trei federaţii din învăţământ şi anume aceea că parlamentarii României trebuie să opteze între două variante: să refuze iniţierea acestui pseudo-proiect al legii salarizării sau să promoveze o lege sănătoasă, în care salariaţii din învăţământ să fie poziţionaţi conform importanţei muncii depuse, aşa cum a fost proiectul lucrat la Ministerul Muncii împreună cu reprezentanţii Băncii Mondiale în anul 2024. Educaţia cere respect!", mai afirmă federaţiile sindicale din Educaţie.

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Rămân însă nemulțumiri, cum ar fi scăderea cu 70% a sporului pentru turele din weekend și sărbători.

Dacă nu adoptăm legea salarizării, România ar putea pierde alte 770 de milioane de euro din PNRR.

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Sursa: ProTV

Etichete: legea salarizarii, sindicate, educație,

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