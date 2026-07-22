În acest context ar urma ca Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății urmează să continue discuțiile pentru a ajunge la o poziție comună.

Negocierile pe marginea legii salarizării vor continua joi, când discuțiile se vor muta asupra capitolului dedicat educației. În prima parte a zilei sunt programate consultări între reprezentanții Ministerului Educației și sindicate, iar după-amiază tema va fi analizată în cadrul unei noi reuniuni la Palatul Cotroceni.

Surse din Administrația Prezidențială au confirmat pentru Știrile ProTV că reprezentanții partidelor ar urma să se întâlnească la Palatul Cotroceni cu consilierul prezidențial Radu Burnete.

Cseke Attila, ministrul intermar al Sănătății a transmis că a participat la întâlnirea cu reprezentanți ai organizațiilor sindicale din Sănătate, organizată de către Ministerul Muncii pe tema proiectului noii Legi a salarizării din sectorul bugetar.

„Printre măsurile asupra cărora există un acord se numără creșterea sporului pentru gărzile efectuate în structurile de urgență, de la 20% la 30%, introducerea unui program-pilot de salarizare a personalului medical pe criterii de performanță, atât în unitățile aflate în subordinea Ministerului Sănătății, cât și în cele administrate de autoritățile publice locale, precum și revizuirea modului de acordare a sporurilor pentru condiții periculoase. Propunerea noastră este ca acestea să fie stabilite pe intervale minime și maxime, diferențiate în funcție de specialitate și de specificul activității, astfel încât regulile să fie clare, predictibile și adaptate realităților din fiecare domeniu. Discuțiile vor continua și mâine, la nivel tehnic, pentru clarificarea unor aspecte care necesită o analiză suplimentară, inclusiv în ceea ce privește încadrarea în plafonul de sporuri pentru unitățile din subordinea Ministerului Sănătății. Este important ca soluțiile finale să fie atât sustenabile din punct de vedere bugetar, cât și corecte pentru personalul din sistemul sanitar”, a explicat ministrul interimar.

Informațiile de marți indicau faptul că partidele din fosta coaliție au programată o nouă rundă de negocieri, de această dată una tehnică, dedicată impactului noii legi a salarizării asupra angajaților sistemului de sănătate. În zilele următoare, discuțiile ar urma să vizeze celelalte domenii considerate prioritare: educația, administrația publică și ordinea și siguranța publică - domenii care împreună, însumează peste jumătate din bugetul de salarii al statului român.

Sursele Știrilor ProTV transmiteau că celelalte familii ocupaționale, din totalul de opt prevăzute de lege, ar urma să fie analizate ulterior, întrucât acestea ridică mai puține probleme în procesul de negociere.