Dragoș Pîslaru, după decizia Curții de Apel privind legea salarizării: „A cântat iar ciocârLia”

Stiri Politice
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Dragos pislaru fuvernul romaniei
Guvernul României

Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Muncii a reacționat după ce Curtea de Apel București a suspendat, la solicitarea Federației Sanitas, procedura proiectului legii salarizării personalului plătit din fondurile publice. 

autor
Adrian Popovici

Ministrul susține că hotărârea instanței este „fără obiect” și afirmă că ministerul va continua consultările cu partenerii sociali și activitatea de fundamentare a reformei. El a criticat dur decizia instanței, despre care spune că a fost pronunțată cu o viteză neobișnuită și că ridică semne de întrebare, adăugând că „a cântat iar ciocârLia”, o aluzie la ÎCCJ, judecătoarea Lia Savonea.

„Remarcăm astfel un nou record de viteză a sistemului judiciar, care pare că funcționează la foc automat atunci când este vorba de decizii împotriva Guvernului actual și a mandatului de președinte PNL al lui Ilie Bolojan”, a transmis ministrul.

Acesta susține că Ministerul Muncii nu se afla într-o procedură formală de inițiere a unui proiect de lege, ci desfășura doar activități tehnice pentru îndeplinirea unui jalon din PNRR.

„Nu am pregătit un proiect de lege care să parcurgă etapele formale (transparență decizională, avizare interministerială sau aprobare în ședință de Guvern). Rolul nostru, de coordonator al jalonului PNRR pe salarizare, a fost strict tehnic și metodologic”, a explicat ministrul.

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Potrivit acestuia, inițiativa legislativă aparține Parlamentului, iar documentul publicat pe site-ul Ministerului Muncii reprezintă doar o bază de lucru pentru o eventuală inițiativă parlamentară.

Ministrul a mai afirmat că suspendarea dispusă de Curtea de Apel nu împiedică ministerul să continue dialogul social și consultările cu sindicatele.

„Dialogul social continuă. Consultările cu partenerii sociali nu încalcă nicio decizie a instanței, atâta timp cât nu înseamnă inițierea formală a unui proiect de lege de către Guvern. Chiar mâine am invitat sindicatele la noi discuții”, a precizat acesta.

În final, oficialul a transmis că hotărârea instanței „nu împiedică Ministerul Muncii să își exercite prerogativele legale” și a încheiat mesajul cu afirmația: „Disperarea e mare, dar nu mor caii când vor câinii. Mergem mai departe!”.

Curtea de Apel Bucureşti a suspendat procedura proiectului Legii salarizării

Curtea de Apel București a suspendat marți, la solicitarea Federației Sanitas, procedura proiectului legii salarizării personalului plătit din fondurile publice, publicat pe site-ul Ministerului Muncii în 17 iulie, la rubrica „Comunicate de presă”. Decizia poate fi atacată cu recurs în termen de cinci zile.

Federația Sanitas a salutat hotărârea instanței, susținând că aceasta oferă sindicatelor posibilitatea de a participa la dialogul social și de a formula propuneri asupra proiectului. Sindicaliștii afirmă că, în urma suspendării, proiectul „nu mai poate produce niciun efect” și nu poate fi promovat în Parlament până la soluționarea definitivă a cauzei.

Potrivit informaţiilor publicate pe portalul instanţelor, Curtea de Apel Bucureşti a admis cererea Federaţiei Sanitas şi a suspendat „procedura proiectului legii salarizării personalului plătit din fondurile publice, publicat pe site-ul pârâtului în 17.07.2026, la rubrica Comunicate de presă, până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 3657/2/2026”.

Decizia pronunţată marţi poate fi atacată cu recurs, în termen de 5 zile de la comunicare, care se depune la Curtea de Apel Bucureşti.

„La cererea Federaţiei Sanitas Curtea de Apel a suspendat efectele proiectului de lege publicat pe data de 17.07.2026. Astfel a făcut dreptate şi ne-a dat şansa să ne spunem părerea, să fim consultaţi şi să oferim soluţii pertinente la problemele sistemului de sănătate. Avem acum dreptul de a participa la dialogul social”, au transmis reprezentanţii Federaţiei Sanitas.

Potrivit sindicaliştilor, „ca efect al suspendării, proiectul de lege nu mai poate produce niciun efect”.

„El nu poate urma procedurile parlamentare, deoarece în Parlament nu pot fi introduse şi dezbătute proiecte de legi pe care Curtea de Apel le-a constatat, fie şi în procedura ordonanţei preşedinţiale, vădită aparenţă de nelegalitate”, au susţinut aceştia.

Reprezentanţii Sanitas au adăugat că nu doresc privilegii, dar nici „legi prin care să ne vindem principiile, drepturile şi dialogul social”. „De azi, trebuie să ne aşezăm temeinic la masă cu Guvernul! Dacă se poate, cu Guvernul cu puteri depline”, au arătat ei.

Ministerul Muncii, CAB a luat o decizie fără a ne cita

Pe lângă mesajul transmis de pe pagina de Facebook a ministrului interimar, și Ministerul Muncii a comentat în mod oficial decizia Curții de Apel București. Astfel, instituția acuză că hotărârea a fost luată în ziua înregistrării dosarului, fără citarea ei. În plus, mai transmite că sentinţa va fi atacată, chiar dacă ministerul nu avea intenţia de a pregăti un proiect de lege care să urmeze toate etapele procedurale prevăzute de lege (procedura transparenţei decizionale, comisii de dialog social, avizare interministerială şi adoptarea în şedinţa de Guvern). Oficialii ministerului transmit că au vurt doar să facă un amplu proces de consultare. ca suport tehnic.

„Cauza a fost soluţionată în ziua înregistrării dosarului, fără citarea ministerului în calitate de pârât, ceea ce a făcut imposibilă prezentarea acestuia în faţa instanţei şi exercitarea dreptului la apărare. În acest context, precizăm că toate demersurile desfăşurate în legătură cu viitoarea lege a salarizării, jalon important în PNRR, cu o penalitate de 770 milioane euro, au avut exclusiv scopul de a iniţia un proces amplu de consultare cu toate părţile interesate: organizaţii sindicale, reprezentanţi ai instituţiilor si autorităţilor publice de la nivel central si local si alţi actori relevanţi”, arară oficialii ministerului.

Aceştia precizează că, având în vedere situaţia constituţională a Guvernului, aflat în exercitarea atribuţiilor cu competenţe limitate, „MMFTSS nu a avut în vedere pregătirea unui proiect de lege care să urmeze toate etapele procedurale prevăzute de lege (procedura transparenţei decizionale, comisii de dialog social, avizare interministerială şi adoptarea în şedinţa de Guvern)”.

„În exercitarea rolului său de coordonator al jalonului din PNRR privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, MMFTSS a urmărit asigurarea unui suport tehnic şi metodologic bazat pe consultări cât mai ample, care să asigure o fundamentare solidă a viitoarei reforme şi să poată fi pus la dispoziţia partidelor politice şi a membrilor Parlamentului României. În cadrul procedurii parlamentare, în conformitate cu prevederile art.74 din Constituţia României, dreptul constituţional de iniţiativă legislativă aparţine senatorilor si deputaţilor, care pot decide dacă preiau această muncă de fundamentare şi, respectiv, dacă susţin sau nu forma şi conţinutul în cadrul procedurii legislative parlamentare”, se mai arată în comunicatul de presă citat.

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Sursa: Facebook.com News.ro

Etichete: ministerul muncii, Dragos Pislaru, lia savonea, Curtea de Apel Bucuresti,

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