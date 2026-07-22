Tot miercuri, ministrul interimar al Muncii a discutat cu sindicatele din Sănătate. Cu toate acestea, PSD și UDMR au anunțat că nu vor vota inițiativa în forma actuală.

La Cotroceni, consilierul prezidențial Radu Burnete și ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, au discutat cu reprezentanții partidelor din fosta coaliție modificările care ar trebui aduse în domeniul sănătății la proiectul legii salarizării. Asta după ce Dragoș Pîslaru a avut noi consultări cu sindicaliștii și cu ministrul interimar al Sănătății.

Unele cerințe au fost acceptate: sporul pentru condiții deosebit de periculoase nu va mai fi limitat la 10% dintre salariați, iar sporul pentru gărzile de urgență ar crește de la 20%, cât era inițial în proiect, la 30%.

Rămân însă nemulțumiri, cum ar fi scăderea cu 70% a sporului pentru turele din weekend și sărbători.

Gabriel Predica, prim-vicepreședinte Solidaritatea Sanitară: „Noi nu suntem de acord pentru că riscă să ducă anumite categorii pe o zonă de pierdere.”

Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătății: „O solicitare care există și în adresa Ministerului Sănătății la încadrarea în plafonul de sporuri la nivelul unităților sanitare cu paturi din subordinea Ministerului Sănătății. Trebuie să verificăm pe cifre ce înseamnă acest plafon și cum ne încadrăm.”

Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Muncii: „Noi credem că ne-am îndreptat în direcția solicitărilor din sector.”

În ceea ce privește decizia Curții de Apel București de a suspenda procedura privind proiectul legii salarizării, Dragoș Pîslaru a anunțat că Ministerul Muncii va face recurs. Și a transmis că nu încalcă hotărârea instanței prin organizarea de noi consultări cu partenerii sociali.

Sorin Grindeanu, președintele PSD, îl contrazice: „Dați-mi voie să constat atitudinea incalificabilă a ministrului demis Pîslaru, care sfidează o hotărâre a justiției.”

PSD și UDMR nu vor vota legea salarizării în forma actuală

Cu toate acestea, PSD și-a trimis un reprezentant la discuțiile de la Cotroceni. Florin Manole a prezentat mai multe amendamente pe care le cer social-democrații în schimbul votului pentru lege.

Și cei din UDMR au nemulțumiri în sănătate, dar și în educație, și spun că nu vor vota proiectul în forma actuală.

Liberalii și cei de la USR admit că sunt necesare retușuri, dar insistă că este necesar ca proiectul să fie adoptat, ca să nu pierdem banii europeni.

Iulian Lorincz, deputat USR: „Deja am găsit câteva erori. De pildă, lectorul universitar avea un salariu mai mare decât conferențiarul. Sunt greșeli care pot fi corectate.”

Joi continuă consultările. Dacă nu adoptăm legea salarizării, România ar putea pierde alte 770 de milioane de euro din PNRR.