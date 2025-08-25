Energia termică din Timișoara se scumpește de la 1 septembrie. Cu cât vor plăti mai mult abonații regiei locale

Energia termică din Timișoara se va scumpi de la 1 septembrie, iar abonații regiei locale vor plăti cu minim 100 de lei mai mult pe lună, potrivit unui proiect de hotărâre inițiat de municipalitate.

Primăria Timişoara a anunţat, luni, că propune ajustarea în creştere a tarifului la energia termică pentru abonaţii Colterm, de la 1 septembrie, în contextul eliminării schemei naţionale de plafonare a preţurilor la energie şi al reformei privind eficientizarea cheltuielilor publice.

Potrivit unui comunicat de presă al municipalităţii, printr-un proiect de hotărâre sunt propuse menţinerea preţului local de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice la 847,61 lei/MWh (fără TVA) şi ajustarea preţului local facturat populaţiei la 466,19 lei/MWh (fără TVA). Diferenţa de 381,42 lei/MWh (fără TVA) va fi acoperită prin subvenţie de la bugetul local.

"Pentru sezonul de iarnă, respectiv perioada noiembrie 2025 - martie 2026, diferenţa la factură va fi de aproximativ 480 de lei pentru un apartament cu o cameră (mai mare cu aproape 100 lei lunar, n.r.), 700 de lei pentru unul cu două camere (cu aproape 150 de lei mai mult, n.r.) şi 960 de lei pentru unul cu trei camere (mai mare cu circa 200 de lei lunar, n.r.)", precizează sursa citată.

Primăria Timișoara spune că nu mai are bani să susțină subvențiile

Proiectul de hotărâre menţionează că, în contextul presiunii crescânde asupra bugetului local şi al necesităţii de a asigura sustenabilitatea financiară a serviciilor publice, se impune revizuirea nivelului subvenţiei acordate populaţiei pentru energia termică, întrucât subvenţia actuală generează un dezechilibru bugetar semnnificativ, limitând capacitatea administraţiei locale de a investi în infrastructură, eficienţă energetică, protecţie socială etc.

"Aceasta este singura măsură care permite Primăriei Municipiului Timişoara să continue investiţiile în reţeaua de termoficare şi să asigure funcţionarea pe termen lung a sistemului. În ultimele trei sezoane, creşterile de preţ generate de criza energetică, inflaţie şi războiul din Ucraina au fost preluate de municipalitate.

Această formulă nu mai poate fi susţinută fără a afecta echilibrul financiar şi fără a compromite investiţiile în modernizarea reţelelor de termoficare. Un exemplu esenţial este proiectul prin care Primăria Municipiului Timişoara alocă aproape 120 de milioane de lei pentru reabilitarea magistralei care porneşte de la CET Sud şi alimentează cu agent termic întreg oraşul - traseul cu cele mai mari pierderi şi cele mai ridicate costuri de întreţinere şi exploatare", arată comunicatul Primăriei Timişoara.

