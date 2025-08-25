Energia termică din Timișoara se scumpește de la 1 septembrie. Cu cât vor plăti mai mult abonații regiei locale

Stiri Sociale
25-08-2025 | 16:38
timisoara destinatia anului 2025
destinatiaanului.ro

Energia termică din Timișoara se va scumpi de la 1 septembrie, iar abonații regiei locale vor plăti cu minim 100 de lei mai mult pe lună, potrivit unui proiect de hotărâre inițiat de municipalitate.

autor
Cristian Anton

Primăria Timişoara a anunţat, luni, că propune ajustarea în creştere a tarifului la energia termică pentru abonaţii Colterm, de la 1 septembrie, în contextul eliminării schemei naţionale de plafonare a preţurilor la energie şi al reformei privind eficientizarea cheltuielilor publice.

Potrivit unui comunicat de presă al municipalităţii, printr-un proiect de hotărâre sunt propuse menţinerea preţului local de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice la 847,61 lei/MWh (fără TVA) şi ajustarea preţului local facturat populaţiei la 466,19 lei/MWh (fără TVA). Diferenţa de 381,42 lei/MWh (fără TVA) va fi acoperită prin subvenţie de la bugetul local.

"Pentru sezonul de iarnă, respectiv perioada noiembrie 2025 - martie 2026, diferenţa la factură va fi de aproximativ 480 de lei pentru un apartament cu o cameră (mai mare cu aproape 100 lei lunar, n.r.), 700 de lei pentru unul cu două camere (cu aproape 150 de lei mai mult, n.r.) şi 960 de lei pentru unul cu trei camere (mai mare cu circa 200 de lei lunar, n.r.)", precizează sursa citată.

Primăria Timișoara spune că nu mai are bani să susțină subvențiile

Proiectul de hotărâre menţionează că, în contextul presiunii crescânde asupra bugetului local şi al necesităţii de a asigura sustenabilitatea financiară a serviciilor publice, se impune revizuirea nivelului subvenţiei acordate populaţiei pentru energia termică, întrucât subvenţia actuală generează un dezechilibru bugetar semnnificativ, limitând capacitatea administraţiei locale de a investi în infrastructură, eficienţă energetică, protecţie socială etc.

Citește și
jaf posta
Trei dintre bărbaţii implicați în jaful de 10 milioane de lei de la Poșta din Timișoara au fost trimiși în judecată

"Aceasta este singura măsură care permite Primăriei Municipiului Timişoara să continue investiţiile în reţeaua de termoficare şi să asigure funcţionarea pe termen lung a sistemului. În ultimele trei sezoane, creşterile de preţ generate de criza energetică, inflaţie şi războiul din Ucraina au fost preluate de municipalitate.

Această formulă nu mai poate fi susţinută fără a afecta echilibrul financiar şi fără a compromite investiţiile în modernizarea reţelelor de termoficare. Un exemplu esenţial este proiectul prin care Primăria Municipiului Timişoara alocă aproape 120 de milioane de lei pentru reabilitarea magistralei care porneşte de la CET Sud şi alimentează cu agent termic întreg oraşul - traseul cu cele mai mari pierderi şi cele mai ridicate costuri de întreţinere şi exploatare", arată comunicatul Primăriei Timişoara.

Sute de studenți protestează la Timișoara față de tăierea burselor. Motivul pentru care au adus frigidere, haine și pateuri

Sursa: Agerpres

Etichete: timisoara, scumpiri, energie termică,

Dată publicare: 25-08-2025 16:08

Articol recomandat de sport.ro
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Citește și...
Bărbat bătut crunt de trei frați, în fața unui cazinou din Timișoara. Camerele de supraveghere au surprins întreaga scenă
Stiri Socante
Bărbat bătut crunt de trei frați, în fața unui cazinou din Timișoara. Camerele de supraveghere au surprins întreaga scenă

Trei frați din Timișoara au fost arestați preventiv pentru lovire sau alte violențe după un episod provocat pe stradă, în fața unui cazinou din oraș.

Trei dintre bărbaţii implicați în jaful de 10 milioane de lei de la Poșta din Timișoara au fost trimiși în judecată
Stiri actuale
Trei dintre bărbaţii implicați în jaful de 10 milioane de lei de la Poșta din Timișoara au fost trimiși în judecată

Trei dintre bărbaţii care au participat la jaful de aproape zece milioane de lei din sediul central al Poştei din Timişoara, în noaptea de 30 mai, au fost trimişi în judecată, au anunţat reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş.  

Sute de studenți protestează la Timișoara față de tăierea burselor. Motivul pentru care au adus frigidere, haine și pateuri
Stiri Educatie
Sute de studenți protestează la Timișoara față de tăierea burselor. Motivul pentru care au adus frigidere, haine și pateuri

Peste 500 de studenți au protestat duminică în Timișoara, împotriva reducerii burselor. Ca să-și întărească mesajul, au ieșit în stradă cu frigidere, cuptoare cu microunde sau haine.  

Incendiu într-un bloc din Timișoara. Totul ar fi pornit de la un frigider care a făcut scurtcircuit. „Ne-am speriat toți”
Stiri actuale
Incendiu într-un bloc din Timișoara. Totul ar fi pornit de la un frigider care a făcut scurtcircuit. „Ne-am speriat toți”

S-a dat alarma duminică într-un bloc din Timișoara, după ce un incendiu a izbucnit într-un apartament de la etajul 4.  

Poliţia a dispus instituirea unei zone speciale de siguranţă publică în zona Gării de Nord din Timişoara
Stiri actuale
Poliţia a dispus instituirea unei zone speciale de siguranţă publică în zona Gării de Nord din Timişoara

Poliția Timiș a instituit o zonă specială de siguranță publică în zona Gării de Nord din Timișoara, pentru a preveni disconfortul și incidentele cauzate de persoane fără adăpost și cerșetorie, măsura fiind valabilă până pe 13 septembrie.

Recomandări
PSD amenință cu ruperea coaliției de guvernare dacă PNL se aliază cu USR pentru Primăria Capitalei: ”Sunt şanse foarte mari”
Stiri Politice
PSD amenință cu ruperea coaliției de guvernare dacă PNL se aliază cu USR pentru Primăria Capitalei: ”Sunt şanse foarte mari”

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, s-a arătat nemulțumit, luni, de posibilitatea ca PNL și USR să susțină un candidat comun la alegerile pentru Primăria Capitalei.

Zelenski, mesaj de mulțumire pentru Nicușor Dan: Ucraina preţuieşte sprijinul şi livrările vitale ale României
Stiri externe
Zelenski, mesaj de mulțumire pentru Nicușor Dan: Ucraina preţuieşte sprijinul şi livrările vitale ale României

Ucraina apreciază sincer sprijinul și livrările „vitale” de echipament defensiv din partea României, a transmis președintele Volodimir Zelenski pe platforma X.

CFR Călători a fost anunțată de CFR SA că îi oprește trenurile. Reacția companiei:„Impedimentele au fost depășite”
Stiri Economice
CFR Călători a fost anunțată de CFR SA că îi oprește trenurile. Reacția companiei:„Impedimentele au fost depășite”

CFR Călători, amenințată cu oprirea activității din cauza datoriei de 8,2 milioane de euro, își poate continua circulația după remedierea situației în urma unei întâlniri la sediul Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF).

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 25 August 2025

47:33

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12