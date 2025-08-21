Bărbat bătut crunt de trei frați, în fața unui cazinou din Timișoara. Camerele de supraveghere au surprins întreaga scenă

21-08-2025 | 17:38
Trei frați din Timișoara au fost arestați preventiv pentru lovire sau alte violențe după un episod provocat pe stradă, în fața unui cazinou din oraș.

Doina Plăcintă

Victima avusese un conflict cu unul dintre agresori, iar acesta și-a chemat familia în ajutor. Au urmat scene de o violență extremă.

Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.

Bărbatul în vârstă de 45 de ani ieșise dintr-un cazino din Timișoara și a intrat într-un supermarket. Acolo s-a certat cu un angajat care și-a sunat doi frați și i-a chemat în ajutor.

Au urmat scene de groază. Imaginile au fost surprinse de o cameră de supraveghere. Cei trei îl pun la pământ pe bărbatul în vârstă de 45 de ani și îl lovesc în neștire cu pumnii și picioarele. La un moment dat apare un al patrulea tânăr care încearcă să îi oprească, dar fără succes.

Bataie
Bătaie cu oale și încălțăminte între două familii din Dolj, din cauza unui covor pus la uscat. S-a lăsat cu rețineri

Victima reușește să traverseze strada, însă doi dintre agresori îl urmăresc pe bărbat și îl lovesc iarăși, cu sălbăticie, până ce bărbatul rămâne inert la pământ.

Polițiștii i-au identificat pe cei trei frați, cu vârste între 18 și 20 de ani. Au fost arestați preventiv pentru loviri și alte violențe. Victima a ajuns la spital, cu o mana rupta si numeroase vânătăi pe corp. Bărbatul nu a rămas internat, dar medicii spun că va avea nevoie de 45 de zile de îngrijiri medicale.

