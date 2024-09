De la 1 ianuarie 2025, România va fi obligată să colecteze selectiv deșeurile textile. La noi nu există centre de reciclare

O directivă europeană obligă primăriile să amplaseze containere speciale. Problema este că la noi nu există centre de reciclare.

În plus, o cantitate uriașă de textile ajunge la noi și din Italia ori Germania.

Pană acum, în România, colectarea de textile a însemnat doar inițiativa câtorva magazine de haine. În rest, totul ajunge în gropile de gunoi, ori în natură.

De la 1 ianuarie 2025 primăriile trebuie să pună la dispoziţia cetăţenilor containere pentru reciclarea textilelor. Ce se întâmplă mai departe cu ele este însă neclar, pentru ca în România nu există centre de reciclare. Iar reciclarea textilelor la nivel mondial este o problemă uriaşă.

Raul POP, director de Programe ECOTECA: „Să ne gândim doar când spunem textil mă refer și la bumbac și lână, dar și amestecuri cu vâscoză și cu alte alte tipuri de materiale care sunt imposibil de separat și dacă nu pot să le separ nici, nu știu ce să fac cu ele după aceea. Deci cred că în momentul de față, această obligație de a colecta separat deșeurile textile trebuie completată și cu niște instrumente de a avea ce să faci cu ele după ce le colectezi.”

România are cea mai mică taxă de depozitare a deșeurilor în gropile de gunoi - 50 de euro pentru o tonă față de 500 de euro în statele vestice. Din această cauză, în țara noastră intră ilegal cantități uriașe de materiale textile sub formă de haine second hand, aşa cum am arătat și la emisiunea „România te iubesc”.

Industria textilă este acum cel mai mare poluator din lume, iar hainele otrăvesc natura, la fel ca plasticul.

În ultimii ani producția de haine s-a dublat, iar durata medie de folosire a unei piese vestimentare a scăzut. Europenii folosesc aproximativ 26 kg de textile în fiecare an și aruncă la gunoi aproape jumătate. Pentru hainele pe care le foloseşte de-a lungul vieții un singur om e nevoie de 391 de kg de materie primă, 400 de m2 de teren, 9 m3 de apă, arată Agenţia europeană pentru mediu.

La Buzău autoritățile au montat încă din 2021 containere pentru reciclarea textilelor, iar deşeurile ajung în magazine second hand și în fabrici care produc covoare.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: