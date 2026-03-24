Consiliul Judeţean Prahova a anunţat, marţi, că în Consiliul Interministerial de Avizare a Lucrărilor Publice de Interes Naţional şi Locuinţelor a fost aprobată documentaţia revizuită pentru proiectul ”Acces rutier complementar descărcare A3 Azuga–Buşteni”, etapă care stabileşte parametrii tehnici şi economici ai investiţiei.

”Documentaţia a fost susţinută la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei de preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Virgiliu Daniel Nanu, iar aprobarea confirmă actualizarea soluţiilor tehnice în raport cu condiţiile reale din teren şi cu cerinţele rezultate din etapele de proiectare şi avizare. Derulat în parteneriat cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin CNAIR, proiectul are ca obiectiv realizarea unei legături rutiere funcţionale pentru descărcarea Autostrăzii A3 în zona Azuga-Buşteni, una dintre cele mai aglomerate zone de trafic din judeţ şi de pe Valea Prahovei. Valoarea totală a investiţiei este de aproximativ 843,9 milioane de lei, cu TVA inclus, din care lucrările de construcţii şi montaj însumează 695,1 milioane de lei”, se arată într-un comunicat dat publicităţii, marţi, de Consiliul Judeţean Prahova.

Un simplu calcul arată că realizarea unui singur kilometru de drum între Azuga și Bușteni costă circa 18 milioane de euro.

Stadiul fizic al drumului este de 3%

Traseul viitoarei centuri care va ocoli staţiunile Azuga şi Buşteni va avea o lungime de 9,447 kilometri, cu o platformă rutieră cuprinsă între 9,50 şi 10 metri. Proiectul prevede construirea a 19 structuri de tip poduri, pasaje, viaducte şi subtraversări, precum şi realizarea a 13 intersecţii la nivel. Viitorul tronson rutier va avea sistem de canalizare pluvială pe o lungime totală de 7.725,44 metri.

Durata estimată de execuţie a celor aproape 10 kilometri de drum este de 30 de luni.

Consiliul Judeţean precizează că proiectul viitorului drum are coridorul de expropriere aprobat, exproprierile realizate pentru traseul actual şi autorizaţiile de construire emise în anul 2025.

”În prezent, lucrările sunt în desfăşurare, cu un stadiu fizic de aproximativ 3% la începutul anului 2026. Aprobarea documentaţiei S.F. revizuite / PTE 2025 confirmă faptul că proiectul avansează într-o formă tehnică matură, fundamentată pe date actuale şi pe soluţii adaptate realităţii din teren, menţinându-şi obiectivul principal: reducerea presiunii din trafic şi îmbunătăţirea mobilităţii pe Valea Prahovei”, se arată în documentul citat.