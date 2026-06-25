Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) va organiza, în luna iulie, 106 programe de formare profesională pentru 1.726 de persoane care beneficiază, conform legii, de servicii de formare profesională gratuite, organizate de agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă şi a municipiului Bucureşti.

Programele de formare profesională cu cele mai multe locuri disponibile vizează calificări precum: referent resurse umane - 112 de persoane; lucrător comercial - 106 de persoane; îngrijitor spaţii verzi - 98 de persoane; ajutor bucătar - 96 de persoane; competenţă digitală inclusiv de siguranţă pe internet şi securitate cibernetică - 90 de persoane; îngrijitor bătrâni la domiciliu - 81 de persoane; bucătar - 70 de persoane; agent de securitate - 66 de persoane; frizer - 56 de persoane; instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze - 53 de persoane.

Cele mai multe cursuri se vor organiza în municipiul Bucureşti (pentru 252 de persoane), judeţul Dâmboviţa (pentru 142 de persoane) şi judeţul Suceava (pentru 88 de persoane).