Românii se duc la cursurile de formare profesională doar ca să nu piardă ajutorul de șomaj. Ce prețuri sunt

Așa au sunat ofertele puse pe masă de mai multe companii care organizează cursuri de formare profesională pentru șomeri sau pentru cei interesați să învețe lucruri noi.

Doar că puțini au fost cei interesați să dobândească o nouă calificare. Mulți dintre participanții prezenți la un târg organizat în capitală au venit la îndemnul agențiilor pentru ocuparea forței de muncă și s-au înscris doar ca să nu piardă ajutorul de șomaj.

”Femei: Ne orientăm deocamdată, am primit doar o listă.

Reporter: Căutați ceva anume?

Femei: Da, căutăm, mulțumim frumos!”.

Multora le-a fost greu să se hotărască ce își doresc și mai ales dacă își doresc să învețe ceva nou.

”Tânăr: Am venit să mă uit și eu despre ce e vorba, am intrat acum o săptămână în șomaj și dânsa unde am completat formularele respective m-a trimis aici, să caut un curs de formare.

Reporter: Ce ți-ar dori să faci?

Tânăr: Chiar nu m-am gândit, am venit să văd de ceva”.

”Sincer, am venit aici din obligație”

”Răzvan Trifu: Sincer, am venit aici din obligație, am mai fost deja la un târg și mi-am găsit un curs, numai că nu a început și am zis că dacă tot sunt aici, să îmi caut un curs pentru ce am făcut în liceu.

Reporter: De ce spui din obligație?

Răzvan Trifu: Doamna de la Șomaj”.

Victor, în schimb, s-a întors cu soția în România după cinci ani petrecuți în Germania. Este în șomaj european, dar vrea să se angajeze.

Victor Cristian Negrilă: ”Am vazut că avem în zona de psi, tehnic, mai mult pe mine mă interesează pe partea electrică. Am ajuns să credem că doar este o iluzie străinătate, muncești și acolo la fel, plătești o chirie”.

Peste 500 de cursuri în domenii diverse de activitate au fost prezentate, însă standurile companiilor care oferă calificări noi au fost mai mult goale în cele trei ore de târg.

Georgiana Andreea Alexe, formator: ”Avem peste 80 de cursuri acreditate. Tehnicieni de mentenanță turbine eoliene, tehnicieni de instalare și tehnici de instalare panouri fotovoltaice”.

Mai căutate sunt cursurile de bucătărie sau cele care țin de industria de înfrumusețare: de la manichiură și pedichiură până la ore de croitorie și consiliere vestimentară.

Cursurile costă între 1.000 și 8.000 de lei

În mare parte, orele sunt practice, dar au și parte teoretică, iar costurile pornesc de la 1.000 de lei și pot ajunge până la 8.000 de lei pentru un curs de masaj sau de informatică. Sunt și programe gratuite, finanțate cu fonduri europene.

Simina Pașca, specialist PR: ”Noi ne adresăm adulților, fiecare curs are o condție de acces în funcție de curs, în funcție de studii, avem și cursuri pentru hobby. În această perioadă, cursul de design interior care mereu este foarte căutat”.

Potrivit INS, șomajul în rândul celor între 15 si 24 ani este de peste 20 la sută. Nu există însă și o monitorizare a traseului profesional al celor care dobândesc noi calificări.

Simona Bucura Oprescu, ministrul Muncii: ”Vorbim de formarea adulților, fie că discutăm despre un tânăr care și-a terminat studiile”.

Potrivit Eurostat, România se numără printre statele cu cele mai scăzute cote de participare a adulților la învățăre continuă, pe parcursul vieții. La polul opus, cel mai perfomant stat este Suedia.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Sursa: Pro TV Etichete: , , , , , Dată publicare: 22-10-2024 20:07