Și cum salariile sunt atractive, mulți își schimbă meseria și învață să devină electricieni. La școlile acreditate, sunt liste de așteptare.

Tudor a avut media 7,77 la evaluarea națională și, deși intrase al treilea într-o clasă cu profil uman, la un liceu teoretic, a ales în final un liceu tehnologic, la profilul dual.

Rus Tudor Florian: „Intrasem la liceu, după care am mai vorbit cu tata, m-am mai interesat și eu și, din modulul al doilea, am făcut o cerere de transfer. Meseria asta de electrician este o meserie de viitor, pentru că tuturor o să ne trebuiască, roboții nu vor putea înlocui treaba asta. Și roboții vor avea nevoie de reparații electrice.”

Alții aleg meseria de electrician pentru că au rude în domeniu.

Electrician: „Având și în familie electricieni – unchi, tatăl meu e electrician – am zis să devin și eu. De mic mă duceam cu tatăl meu să mă ajute, să mă învețe.”

Creșterea locurilor în învățământul dual

Potrivit Ministerului Educației, în ultimii ani numărul locurilor alocate pentru învățământul dual pentru specializarea electrician a crescut gradual cu 200-300. Asta arată interesul companiilor pentru a forma angajați.

Marinela Culea, director Liceul Tehnologic Cezar Nicolau: „Operatorii economici care școlarizează în învățământ profesional dual își doresc ca cei pentru care investesc 3 ani de zile să rămână angajații lor. Această meserie este foarte căutată pe piața muncii și vor avea destui bani încât să fie satisfăcuți din punct de vedere financiar.”

Cei care au ieșit de pe băncile școlii caută cursuri de specializare sau reconversie profesională. În acest atelier sunt 26 de adulți care învață să devină electricieni.

Cursurile durează 180 de ore, sunt acreditate, iar interesul e atât de mare încât locurile sunt ocupate pentru următoarele 2 luni.

Georgiana Soca, fondator Asociația Ro Electric: „Avem foarte mulți IT-iști care vin să facă reconversie profesională, cred că AI-ul le cam fură din meserii și vin să învețe să se facă electricieni. Încearcă partea de execuții. Pleacă de la etapa de trasare, până la testare, verificare, punere în funcțiune, identificare defect.”

Perspective financiare și stabilitate în domeniu

Bărbat: „E un domeniu stabil, promite multe lucruri și trebuie să fii tot timpul actualizat, că apar lucruri noi pe piață. Poți pleca de la un salariu minim pe economie, până la 10.000–15.000 de lei pe lună.”

Pe platformele de recrutare, salariile pentru electricieni pornesc de la 1.000 de euro și ajung până la 3.000. Mulți își iau lucrări și în afara locului de muncă, pentru un venit suplimentar.