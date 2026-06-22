Aflată la cea de-a 16-a ediție anuală, Școala de Vară GPeC este singura serie de cursuri intensive de E-Commerce și Marketing Online din România care îmbină perfect învățarea aplicată cu experiențele de networking într-un cadru relaxat.

Între 26 și 30 august 2026, profesioniști din E-Commerce și Digital Marketing, antreprenori, reprezentanți ai magazinelor online, agențiilor și companiilor de tehnologie se vor reuni pentru patru zile de know-how, inspirație, schimb de idei și conexiuni valoroase în cadrul uneia dintre cele mai apreciate experiențe educaționale din industria digitală românească.

Școala de Vară GPeC este mixul perfect între:

Learning – cursuri intensive și dezbateri despre cele mai importante subiecte din E-Commerce și Marketing Online, susținute de unii dintre cei mai apreciați specialiști din industrie;

Networking Relaxat – team-building, experiențe în aer liber, povești, discuții informale și momente de relaxare care transformă conexiunile profesionale în prietenii și parteneriate de lungă durată.

Primii traineri confirmați la Școala de Vară GPeC:

● Mugur Pătrașcu – Strategy Director, Sunshine The Agency

● Tudor Goicea – CRO & Co-Founder, Aqurate

● Mădălina Stănescu – Founder, Optimized

● Lucian Pantece – Marketplace Operations, eMAG

● Alin Vlad – E-Commerce Director, Otter

● Sabina Cornovac – Founder, SocialPedia

Agenda completă va fi anunțată în perioada următoare și va aborda teme esențiale pentru dezvoltarea afacerilor online: Google Ads în 2026, importanța creării comunităților pentru ecommerce, creativitate în comerț electronic, strategie de business, customer experience, inteligență artificială, automatizare și tendințele care vor modela viitorul comerțului digital.

Dincolo de sesiunile de curs, Școala de Vară GPeC este despre comunitate. Participanții se vor bucura de activități de networking și team-building, seri petrecute în aer liber și experiențe care încurajează schimbul de idei și colaborarea într-un cadru relaxat.

„Cele mai bune idei apar atunci când înveți, socializezi și ieși puțin din rutina de zi cu zi. Școala de Vară GPeC este locul în care know-how-ul practic, inspirația și energia unei comunități extraordinare se întâlnesc pentru a crea experiențe care continuă să genereze rezultate și mult timp după încheierea evenimentului”, declară Andrei Radu, CEO & Founder GPeC.

Școala de Vară GPeC se adresează tuturor celor interesați de dezvoltarea afacerilor online: magazine online, retaileri care își dezvoltă componenta digitală, antreprenori, specialiști în marketing și comunicare, agenții, platforme de e-commerce, furnizori de servicii și soluții digitale, companii de logistică și procesatori de plăți.

Înscrierile sunt deja deschise pe site-ul GPeC, iar prețurile Early Bird sunt disponibile până pe 30 iunie. Locurile sunt limitate.

Mai multe informații și înscrieri: https://www.gpec.ro/scoala-de-vara-de-e-commerce-marketing-online-gpec/

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GPeC 2026 este un eveniment fulfilled by eMAG

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Supported by: Google

Recommended Payment Processor: NETOPIA Payments

Eveniment susținut de: Auchan, Banca Transilvania, Debonaire, DWF, GetResponse, GTS, Innobyte, Limitless Agency, MD Promo, MerchantPro, OptiComm.AI, PTT Express, RTB House, Shopfully, Sinaps, Smartbill, TrustMate, Visa

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