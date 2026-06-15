Schema, spun polițiștii, este o formă de manipulare, prin care escrocii conving victima să își golească singură conturile ori să facă împrumuturi și să le dea banii.

Inițial, femeia a fost sunată și avertizată despre o pretinsă fraudă. Polițiștii spun că victima a fost speriată cu informația potrivit căreia cineva încearcă să ia un credit de 20.000 lei în numele ei.

Imediat a venit și "soluția" din partea escrocilor. Femeia a fost îndrumată să facă, la rândul ei, un credit de 100.000 de lei, chipurile, pentru a stopa frauda.

Atacatorii îi spun victimei că este vorba, de fapt, de o procedură standard de securitate: dacă ea va luat creditul, sistemul informatic va bloca automat tentativa hoților.

Deși o astfel de explicație nu are nicio logică, polțiștii spun că hoții se bazează pe câteva elemente psihologice: frica victimei și urgența sub care trebuie să acționeze.

După discuții lungi la telefon și prin tehnici manipulative, bănuiții ar fi reușit să o convingă pe femeie să le dea lor suma de bani luată din bancă, sub pretextul că-i vor proteja conturile, susțin polițiștii. Aceștia au stabilit să se întâlnească în apropierea unui centru comercial din oraș, iar femeia le-ar fi dat suma în numerar suspecților.

Când și-a dat seama că totul a fost o înșelăciune, păgubita a cerut ajutorul autorităților. Anchetatorii au reușit să dea de urma suspecților - doi tineri de 19 ani, din Republica Moldova si Ucraina.

Sfat esențial: Nu furnizați niciodată informații confidențiale

Prin aproape aceeași metodă a fost înșelată și o altă femeie. A fost convinsă să transfere 11.000 de lei, într-un presupus cont securizat al Băncii Naționale Române, întrucât ar face parte dintr-o anchetă.

Experții în securitate cibernetică spun că în ultima perioadă sunt tot mai multe tentative de fraudă bazate pe tehnici avansate de manipulare și clonare vizuală.

Răzvan Stoica, expert Directoratul Național de Securitate Cibernetică: "Recomandarea noastră este ca utilizatorii să nu furnizeze informații confidențiale, să întrerupă conversația și să contacteze instituția respectivă folosind exclusiv datele de contact oficiale".

Și reprezentanției Poliției Române au tras un semnal de alarmă. Spun că, pentru a fi mai credibili, atacatorii au clonat inclusiv numerele de contact ale unor angajați ai instituției.

Un alt semnal de alarmă ar trebui să fie durat apelului, susțin autoritățile, întrucât esrocii încearcă să ne țină cât mai mult timp la telefon pentru a obține informații.