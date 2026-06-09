Potrivit anchetatorilor, începând cu anul 2020, reprezentanţii a două instituţii financiare nebancare ar fi indus în eroare mai multe firme susţinând în mod mincinos că îndeplinesc condiţiile legale pentru emiterea de scrisori de garanţie, obţinând, în acest mod, un folos patrimonial injust din sumele plătite de clienţi.

"Instituţiile financiare nebancare ar fi oferit scrisori de garanţie bancară sau scrisori de garanţie de bună execuţie clienţilor din România care ar fi participat la diferite licitaţii, în special pentru contractele de achiziţie publică încheiate cu instituţii publice precum unităţi administrativ-teritoriale, regii autonome, autorităţi publice centrale sau locale", informează Biroul de presă al IGPR.

Din cercetările efectuate a reieşit că instrumentele de garanţie nu ar fi putut fi puse în executare în situaţia în care obligaţia asumată de ordonatorul scrisorii de garanţie faţă de beneficiarul acesteia nu ar fi realizată.

"Sumele de bani obţinute din inducerea în eroare a persoanelor juridice din România ar fi fost transferate cu justificări nereale, în scopul disimulării originii ilicite, în conturile deţinute de către persoanele cercetate sau societăţi comerciale controlate de acestea", arată sursa citată.

Activităţile sunt desfăşurate împreună cu poliţişti ai Brigăzii de Investigare a Criminalităţii Economico-Financiare - DGPMB, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu sprijinul Institutului Naţional de Criminalistică şi Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei "Vlad Ţepeş".