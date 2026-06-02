Potrivit anchetatorilor, patru persoane sunt arestate preventiv, iar două se află sub control judiciar. De asemenea, în cazul altor nouă inculpaţi, procurorii au încheiat cu aceştia acorduri de recunoaştere a vinovăţiei. Valoarea prejudiciului depăşeşte 830.000 de lei. Pentru recuperarea sumelor prejudiciate au fost dispuse măsuri asigurătorii – sechestru şi poprire – asupra bunurilor inculpaţilor.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti informează, marţi, că a fost dispusă trimiterea în judecată a 12 inculpaţi (patru în stare de arest preventiv şi doi sub control judiciar), inclusiv a unei persoane juridice, pentru mai multe infracţiuni de înşelăciune, complicitate la înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, instigare la fals în declaraţii şi uz de fals.

De asemenea, în cauzele disjunse din dosarul mai sus menţionat au fost încheiate acorduri de recunoaştere a vinovăţiei cu alţi nouă inculpaţi, pentru infracţiuni de înşelăciune, complicitate la înşelăciune, instigare la înşelăciune şi uz de fals, faţă de aceştia stabilindu-se pedepse cu închisoare cuprinse între 10 luni şi 1 an şi 4 luni, cu amânarea aplicării pedepsei ori cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei.

Cum funcţiona schema creditelor obţinute cu documente false

„În esenţă, s-a reţinut că în cursul anului 2025, inculpatul D.S. a coordonat şi desfăşurat activităţi susţinute de sprijinire a mai multor inculpaţi în cauză, persoane fără loc de muncă sau cu venituri modeste, în scopul obţinerii de către aceştia a unor credite bancare, în mod fraudulos, atât prin furnizarea de înscrisuri falsificate, care atestau calitatea acestora de angajaţi la diverse societăţi comerciale, cât şi prin implementarea în bazele de date ale ANAF de informaţii care creau aparenţa existenţei unor raporturi de muncă anterioare”, precizează procurorii.

Potrivit aceleiaşi surse, inculpatul D.S. a preluat controlul în fapt asupra a şase societăţi comerciale şi a coordonat depunerea, în numele acestor societăţi, a unor declaraţii fiscale privind impozitul pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, din care reieşea că anumite persoane (coinculpaţi) au fost angajaţi ai acestor societăţi.

Credite aprobate pe baza unor locuri de muncă fictive

„Activitatea de creare a raporturilor fictive de muncă pentru persoanele respective a fost realizată în scopul inducerii în eroare a mai multor unităţi bancare, cu ocazia solicitării de aprobare a mai multor credite, în valoare totală de 837.270,91 lei, deciziile de aprobare fiind bazate pe informaţiile implementate de inculpatul D.S. în bazele de date ale ANAF”, arată sursa citată.

Pentru recuperarea prejudiciilor create şi acoperirea cheltuielilor judiciare, au fost dispuse măsuri asigurătorii – sechestru şi poprire – asupra bunurilor inculpaţilor, în cuantum total de 2.824.870,47 lei.