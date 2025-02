Radiografia industriei navale naționale. Cele mai mari nave militare din Europa se fac în România, dar nu și pentru noi

Construim ambarcațiuni de ultimă generație, aproape exclusiv pentru export. Dar nu reușim să fabricăm nave de care avem nevoie pentru siguranța Mării Negre. Iar cel mai mare șantier naval din țară, de la Mangalia, e în insolvență.

Cu 1100 de kilometri de Dunăre și cu ieșire la Marea Neagră, România este una dintre cele mai râvnite țări europene, în privința construcției de nave maritime. O dovedește ritmul de lucru din mai toate șantierele navale de la noi.

Tancuri petroliere și miniere, pescadoare, nave de transport, mega-yahturi de lux, dar și nave offshore, pentru diverse activități logistice la tehnologii verzi de pe mări și oceane, toate fac parte din protofoliul șantierelor navale de la noi. Iar de ani buni dezvoltăm capacități excelente pentru producția de nave militare. De la proiectare până la execuție, reușim să construim nave performante care, cu foarte mici excepții, sunt livrate către alte țări.

Statul român nu reușește să beneficieze de pe urma tehnologiilor și pregătirii oamenilor de pe aceste șantiere, nici în materie de ambarcațiuni civile, nici în privința navelor pentru marina militară și forțele armate române.

O echipă de la România Te iubesc! a reușit să filmeze în exclusivitate, proiecte militare aflate în lucru.

Valentin Chiosea, director de proiect: ”E o piesa a navei purtatoare de drone. La noi se face primul portavion de drone din Europa, dar s-a construit și cel mai mare yacht de cercetare marină din lume. Tot din mâinile românilor a ieșit și cea mai nouă și tehnologizată navă din lume pentru recuperarea diamantelor de la mare adâncime, și tot la noi și-a făcut miliardarul Jeff Bezos un vapor care să adune din ocean rămățițele rachetelor pe care vrea să le trimită în spațiu. Made in România va scrie pe feriboturi gigantice, care se fac, secțiune cu secțiune, pentru că sunt colosal de mari. Șantierele de la noi nu au refuzat astfel de comenzi, ci din contră, se perfecționează în a le face, de la an la an, tot mai bine. Nu în ultimul rând, armate din aproape 20 de țări ale lumii și-au comandat și au în lucru diverse nave militare, la noi. România în schimb, cu un război la graniță, si intr-un context geopolitic nou, pare că ignoră zona maritimă și fluvială, în apărarea țării.”

Constantin Ciorobea, contraamiral de flotilă: ”Noi avem cele mai noi nave din anii 1990-1991, au și ele o vârstă. Trebuie să întelegem ca prin ieșirea la Marea Neagră avem graniță cu Rusia.”

Mai mari decât macaralele din șantierele navale românești sunt doar promisiunile guvernanților că vom construi nave militare. Promisiuni care s-au sudat an de an, în ritm mai hotărât decât în halele de producție.

Mircea Sperdea, președintele ANCONAV: ”E acest fenomen – ajută-te singur ca nu te ajută nimeni. Nu gândeste nimeni o perspectivă, un plan.”

Privind la nivel macro, avem 8 șantiere importante, care construiesc și repară nave și alte 3 mai mici, care se ocupă doar de reparații. Și din frontul de lucru și din comenzile primite, se vede că s-au nișat în privința construcției de nave, în sensul că produc tipuri diferite de vapoare și astfel nu intră decât rar în concurență.

Alina Puia, vicepreședinte ANCONAV: ”Ar trebui să ne asumăm că pe Dunăre și la mare există niște facilități care supraviețuiesc bine și unde avem muncitori români extraordinar de bine calificați.”

Șantierul de la Galați este în plină actvititate, la început de an. Nivelul de încărcare a zonelor de producție este aproape maxim, după cum spune managerul companiei, care ne arată că se lucrează la nave diverse.

Doru Gaibăr, director general la șantierul naval Galați: ”Aici avem yachturi, acolo este o sectiune dintr-un ferry, iar dincolo avem un contract pentru Canada, doua nave de transdport persoane și masini, tip cargo.”

Ce il diferențiază de alte șantiere de la noi este acest loc, un centru de proiectare, care în ultimii ani s-a specializat mai ales pe proiectarea de nave militare. Aici se lucrează la proiecte secrete. Proiectarea poate dura 2-3 ani.

Șantierul este parte a unui gigant olandez, unul din cei mai importanți jucători europeni și chiar mondiali, pe piața de construcții navale. Este o corporație care s-a orientat în ultimul deceniu și către domeniul militar, unde construcția de ambarcațiuni pentru forțe armate este mai complexă și are cerințe speciale.

De altfel, în privința corpurilor de navă, în România s-au făcut mai toate navele militare produse de firma olandeză, în ultimii 5 ani. Transferul de tehnologie și de cunoștințe a migrat în timp către filiala românească, inclusiv în privința proiectării acestor tipuri de nave, după cum explică directorul centrului.

Florin Răscanu, director centrului de proiectare: ”Avem 200 de angajați, facem proiecte de nave pentru toata lumea, acum lucram la fregate pentru Germania, pentru Belgia și Olanda.”

Florin Răscanu, director centrului de proiectare: ”Lucrăm pe ventilațtie, pe electrică, instalații, sunt cerinte specifice pentru șoc, zgomot, la navele militare. ”

Aici prinde viață primul portavion de drone, din Europa. A fost comandat de marina militară portugheză, care a mai semnat contract și pentru 4 fregate, adică nave de patrulare și luptă, tot la șantierul gălățean.

Doru Gaibăr, director santier nave militare: ”În iulie vom începe construcția fregatelor de submarin pentru marina olandeză și Marina belgiană, care sunt patru nave, două pentru Marina olandeză, două pentru Marina belgiană, cu prospectul ca comanda să cadă, comanda să fie extinse la cel puțin 6 nave. Sunt proiecte foarte complexe, probabil puteau fi făcute și în alte părți ale lumii.”

Șantier recunoscut și acreditat de NATO pentru construcții navale militare și suntem supra eroul principal al armatei olandeze al forțelor navale române. Ați făcut și nave pentru forțe militare de la noi, fie că vorbim de nu știu armată poliție de frontieră, alte structuri. Acum avem în proces de mentenanță Ștefan cel mare, care, din spusele altora, nu despre dumneavoastră este una din cele mai de succes nave din dotarea Frontex, livrată de către șantier. Și am livrat, de asemenea, 2 nave, una să cereți cu și una foarte fain. Pentru Inspectoratul General, situații de urgență, aceasta pentru Frontex, când ar fi fost făcută? Știți cumva? Cred că în jur în urmă cu vreo 10 ani este făcută în șantiere. ”

Halele de la Galați au dat și cea mai mare navă militară construită în România, Den Helder. E o ambarcațiune de suport logistic pentru marina olandeză și a fost inaugurată de curând în ”țara lalelelor”.

Începând din 2018, șantierul de la Galați a construit 12 nave militare, adică două pe an. Iar în ultimii 22 de ani, de când a început fabricarea de nave militare, sub umbrela companiei olandeze, șantierul a dat peste 30 de ambarcațiuni pentru diverse forțe armate. Iar pentru navele militare viitoare, proiect care va începe tot în acest an, se fac pregătiri speciale.

Doru Gaibăr, directorul santierului Galați: ”Nu există altă alegere in cadrul grupului, suntem acreditați de NATO și suntem supplier-ul principal al marinei regale a Olandei.”

Șeful marinei militare românești a fost prezent la lansarea proiectului portughezilor la Galați, unde a vorbit despre nevoile României.

Mihai Panait, viceamiral, seful Statului Major al forțelor navale: ”Suntem in pregatirea documentelor, toate documentele sa fie aprobate in timp oportun, avem programul de inzestrare care spune ce dezvoltam, e primul proiect nave de patrulare...vom construi 4 corvete noi, pe proiectul european.”

Multe dorințe, zero reușite. Construcția de nave militare în România bate pasul pe loc, deși zone de producție avem. Pentru ca un șantier sa facă nave militare, trebuie să obțină o certificare NATO în acest sens.

Câteva dintre șantierele românești au luat această acreditare, chiar dacă nu la toate au urmat astfel de contracte. Pe șantierul de la Giurgiu, aflat în portofoliul unei firme franceze, se lucrează în prezent la 3 nave pentru marina Belgiei, comandate de anul trecut. Nave militare se pot face teoretic și la Constanța, Tulcea sau Brăila.

Ultimele 2 șantiere sunt în portofoliul unui alt gigant european, un grup care include o companie norvegiană și una din Italia, țări cu renume în construcția de vapoare. Directorul șantierului de la Brăila este și vicepreședinte al asociației constructorilor de nave de la noi, ANCONAV.

Alina Puia, director Vard Brăila: ”Acest domeniu a teoretic ar trebui să fie considerat strategic pentru nu numai pentru Europa, dar și pentru România. Ar trebui să ne asumăm că pe Dunăre și pe zona de apă a României, pe Dunăre și la mare există niște facilități care sunt aici, supraviețuiesc de ani de zile, supraviețuiesc bine, unde avem muncitori români. Să fie domeniu strategic, la noi se fac corpurile, la un nivel de echipare.”

Laurențiu Rușinoiu, director șantierul Vard Tulcea: ”Despre proiecte militare există intenții, nu avem comenzi din partea statului român.”

