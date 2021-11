Cum a ajuns cartoful românesc o legumă rară și scumpă. Producătorii îi lasă în pământ

Pro TV

Cartoful românesc se transformă într-o legumă rară și scumpă. În ultimii 10 ani, suprafața cultivată a scăzut cu mai mult de un sfert, potrivit datelor oficiale.

Anul acesta producția este slabă, așa că mulți fermieri nici nu mai scot cartofii din pământ, pentru că ar obține prea puțin pe ei. Piețele sunt pline de importuri din Polonia și Egipt - țări care oferă subvenții duble față de România.

"Partea asta ce se vede au fost cartofi, sunt cartofi pe care am renunțat să îi mai recoltez din cauza că producția e foarte slabă, nu merită altă manoperă", a spus un producător.

Fermierii au cultivat suprafețe mai mici de cartofi și chiar și-așa îi lasă în pământ nerecoltati pentru că dacă i-ar duce la piață ar ieși pe minus. Pe tarabe se vând cu succes cartofi din import mai ieftini și mai frumoși.

Mircea Cotuț, producător de legume: "Dacă era posibilitate de irigare, cu siguranță era altfel. Am pierdut jumătate de producție. În loc de 10 tone sunt 5. Cartof din Franța un leu. Era unul și unul desenat. Probabil agricultura e mult mai subvenționată, sprijinită".

Adriana Dancea– producător Alba: “Anul trecut am lăsat în jur de 40 de ari în pământ".

Elena Sângeorzan – producător: "Într-un an bun trebuie să scoatem 40 de tone la hectar, anul acesta nu știu dacă scoatem 20. În primăvară i-am pus mai târziu că a fost ploios, nu s-a putut planta când am pus, s-a întârziat, au fost căldurile mari în august. M-a prins noiembrie că nu am avut cu cine să îi recoltez."

Înființarea unei culturi de cartofi pe un hectar costă peste 12 mii de lei. Fermierii ar putea obține cel puțin 30 de mii de lei într-un an slab dacă ar vinde totul engross și 100 de mii de lei dacă ar avea recolta bună și ar vinde-o la piață.

Producția autohtonă acoperă în prezent doar 40% din consumul de la noi. Restul este acoperit de cartofi din țări precum Egipt sau Polonia unde această cultură este subvenționată cu 400 de euro pe hectar. La noi, fermierii pot obține ajutoare cumulate de maximum 250 de euro pe hectar și asta dacă îndeplinesc toate criteriile.

Florin Căpraru, director adjunct APIA BN: "Practic nu e o cultură subvenționată în mod special, sigur suntem sub necesarul de consum al României și e nevoie de importuri. În general vin din Polonia. Aici sunt mai mulți factori: materialul genetic, tehnologia care o aplicăm, instabilitatea prețurilor."

Romi Oprea – Clubul Fermierilor Români: "Diferența v-aș spune, apare de la aspectul cartofului, cartoful lor este mai nedet, pentru că este crescut în condiții mai bune".

În 2020 au fost cu 26% mai puține suprafețe cultivate cu cartofi față de acum 10 ani. Și consumul a scăzut. Dacă în urmă cu mai bine de un deceniu un român consuma aproape 4 kg de cartofi pe lună, acum cantitatea s-a redus la 2,8 kg.