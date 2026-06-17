PSD a refuzat miercuri să voteze pentru legea care incriminează hărțuirea sexuală și în afara locului de muncă, deși se află printre co-inițiatorii acestei inițiative legislative. Social-democrații au ajuns astfel să protejeze agresorii sexuali, doar pentru a bifa ceea ce pare a fi o răzbunare politică, după cum apreciază Diana Buzoianu.

Practic, hărțuirea sexuală în afara locului de muncă rămâne nepedepsită, în urma abținerii PSD. Asta în condițiile în care proiectul de lege trecuse fără probleme de comisii și a avut printre inițiatori PSD.

”Senatul a respins, astăzi, inițiativa legislativă coinițiată de deputata USR Diana Buzoianu, ministra Mediului, care propunea extinderea incriminării hărțuirii sexuale și în afara relațiilor de muncă.

Deși proiectul avea raport favorabil în comisii, obținut cu voturile USR, PNL, UDMR și PSD, și a fost chiar co-inițiat de reprezentanții acestor partide, senatorii PSD și-au schimbat într-o singură zi votul în plenul Senatului și au optat pentru abținere, ceea ce a dus la respingerea proiectului.

Inițiativa legislativă prevedea ca hărțuirea sexuală să poată fi sancționată chiar și atunci când nu se întâmplă în relații de muncă (așa cum e condiționată acum) și chiar și atunci când are loc o singură dată, dacă este însoțită de presiuni care provoacă victimei o stare de teamă sau dacă există un raport de autoritate ori vulnerabilitate între victimă și agresor”, a transmis miercuri USR.

Buzoianu: PSD s-a răzbunat împotriva femeilor

„O răzbunare împotriva USR nu poate fi o răzbunare împotriva femeilor. Proiectul respins ar fi protejat anual mii de femei din România. Acestea rămân acum fără protecție în fața hărțuirii sexuale din cauza deciziei PSD de a se abține de la vot, care a dus la respingerea proiectului. Cu atât mai halucinant e votul de pe ură dat astăzi, cu cât proiectul de lege e coinițiat și de PSD și tocmai primise raport favorabil cu 2 zile înainte, raport votat și de PSD. Noi când avem proiecte de legi care protejează mii de români nu ne uităm la cine sunt inițiatorii acestora. Astăzi, PSD a votat pur politic împotriva USR, deși sunt chiar co-inițiatori pe acest proiect de lege”, a declarat Diana Buzoianu.

Ministra USR a atras atenția că legislația actuală impune condiții restrictive pentru sancționarea hărțuirii sexuale, fiind necesară existența unei relații de muncă și repetarea comportamentului.

Or, aceste limitări nu reflectă realitatea și nu oferă suficientă protecție femeilor și fetelor, iar astfel de fapte au loc și în alte contexte, precum mediul educațional, relațiile de prestări servicii, situațiile de dependență informală, spațiul public sau interacțiunile online.

Proiectul USR propunea modificarea definiției din Codul Penal astfel încât hărțuirea sexuală să fie considerată solicitarea repetată de favoruri sexuale care intimidează sau umilește victima, indiferent de existența unei relații de muncă. În cazurile în care fapta era comisă în cadrul unei relații profesionale sau similare, limitele de pedeapsă ar fi fost majorate cu 50%.

Răspundere penală pentru hărțuire sexuală în mai multe situații

Proiectul ar fi introdus, de asemenea, răspunderea penală și pentru situațiile în care solicitarea favorurilor sexuale nu este repetată, dacă este exercitată o formă de presiune care îi generează victimei o stare de teamă și dacă aceasta se află într-una dintre următoarele situații:

* este în îngrijirea, educarea, protecția, supravegherea sau tratamentul făptuitorului;

* agresorul este membru al familiei sau locuiește împreună cu victima;

* victima se află într-o stare evidentă de vulnerabilitate din cauza vârstei, bolii, unui handicap, sarcinii sau a unei situații de dependență;

* fapta este comisă de două sau mai multe persoane împreună.

Senatul a fost prima cameră sesizată. Inițiativa merge acum, pentru dezbateri și vot final, la Camera Deputaților, care este for decizional.